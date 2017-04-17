Акция "Капля для жизни" пройдет в Сыктывкаре ко Дню донора

Сегодня в Сыктывкаре стартовала уже традиционная акция "Капля для жизни", организованная Сыктывкарским Госуниверситетом совместно с Министерством здравоохранения Республики Коми к Национальному дню донора. Этот важный социальный праздник отмечается ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года. Он посвящен, как самим донорам, так и врачам, которые забор крови производят.

С 17 по 19 апреля с 8 до 10 утра на базе Республиканской станции переливания крови все желающие смогут приобщиться к донорскому движению. Узнать подробности акции, а также зарегистрироваться в качестве участника можно в сообществе - "Капля для жизни".

"Донорские акции очень значимы для нашей отрасли. Думаю, что в этом году, который глава республики объявил Годом добрых дел, они соберут отклик в сердцах многих людей", - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Березин.

" Первый день акции прошёл в целом так, как мы и планировали. Пришли почти все записавшиеся, за исключением тех, кто заболел или не смог пропустить пары, еще кого-то не допустили по разным причинам. Из 15 человек кровь в итоге сдали 10. Завтра и послезавтра ожидается больше, плюс организуем помощь волонтеров на станции. Когда-то эта акция была только для студентов, но сейчас к нам присоединяются не только учащиеся. Это еще и сотрудники вузов, преподаватели, жители города. Мы считаем, что поделиться частичкой себя совсем не трудно, тогда как для нуждающихся в крови это вопрос жизни", - прокомментировала первый день акции организатор Валерия Склюева.

Присоединиться к акции смогут и жители двух муниципалитетов. В дни проведения акции в Емве и Корткеросе будет организована работа выездной бригады от станции переливания. Так, 18 и 19 апреля передвижной комплекс планирует работу в Емве с 08.00 до 11.00 возле здания центральной больницы, а в сам праздник, 20 апреля, машина прибудет в Корткерос, где желающие смогут сдать кровь с 08.30 до 11.00, также возле здания ЦРБ.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и любое масло, шоколад, орехи и финики. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения. Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи, не желательно и перед экзаменами, соревнованиями или сдачей проекта, во время особенно интенсивного периода работы. При себе необходимо иметь паспорт.

Следование этим несложным правилам необходимо,так как их нарушение повлияет на качество заготавливаемых компонентов крови.