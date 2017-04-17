Количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 24 человек

17 апреля 2017 года, 13:42 | Удорский
Фото Антона Пархачёва

Количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 24 человек. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона со ссылкой на Центр медицины катастроф, специалисты которого работают на месте происшествия.

17 человек обратились за помощью в Усогорскую центральную районную больницу, шестеро из них будут лечиться амбулаторно. Еще трое сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения. Среди них - четырехлетняя девочка.

Напомним, дорожная авария случилась в 11.20 на автодороге Усогорск-Кослан, где столкнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ. Водитель автобуса погиб.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Коми организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, медицина, коми, ДТП, дороги, дети
  Рубрика: Происшествия
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