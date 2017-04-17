Количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 24 человек
Количество пострадавших в ДТП на Удоре достигло 24 человек. Об этом "Комиинформу" сообщили в Минздраве региона со ссылкой на Центр медицины катастроф, специалисты которого работают на месте происшествия.
17 человек обратились за помощью в Усогорскую центральную районную больницу, шестеро из них будут лечиться амбулаторно. Еще трое сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения. Среди них - четырехлетняя девочка.
Напомним, дорожная авария случилась в 11.20 на автодороге Усогорск-Кослан, где столкнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ. Водитель автобуса погиб.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Коми организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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