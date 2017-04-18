Родственники жителя Визинги Виталия Николаева, пострадавшего в ДТП этой зимой, просят о помощи

18 апреля 2017 года, 10:14 | Сысольский
Фото: vk.com

Родственники и друзья 29-летнего жителя Визинги - Виталия Николаева, серьезно пострадавшего в ДТП этой зимой, просят о помощи. В мае мужчину ждут в одной из клиник Воронежа на длительный реабилитационный курс. Информацию об объявленном сборе пока распространяют через социальные сети.

Напомним, 4 декабря около 22:35 в ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар погибли два человека, один пострадал. На 720-м км автодороги столкнулись "Мерседес Бенц" и МАН TGS, принадлежащий торговой сети "Магнит".

Как сообщало тогда информагенство "Комиинформ", в результате ДТП погиб водитель "Мерседеса": мужчина 1988 г.р. скончался в автомобиле скорой помощи при транспортировке в больницу. На месте ДТП также погиб 28-летний пассажир иномарки.

Еще один пассажир - мужчина 1988 г.р. - в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Центральной районной больницы Сысольского района.

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Мать пострадавшего Виталия Николаева – Ольга - рассказала, что сейчас ее сын находится дома. Состояние его стабильно, однако молодой человек не встает и не обслуживает себя самостоятельно.

Близкие подсказали семье реабилитационный центр в Воронеже, специалисты которого, по словам женщины, имеют большой опыт возвращения к полноценной жизни таких, как ее сын. Услуги не бесплатны, а у семьи таких средств нет.

В конце апреля семья должна выехать на лечение. Тогда же определится, сколько средств понадобится точно, чтобы поставить Виталия на ноги. Сейчас называется сумма ориентировочно в 250 тысяч рублей.

Как помочь Виталию Николаеву:

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, село, медицина, коми, ДТП, дороги, всем миром, Воронеж, благотворительность
  Рубрика: Общество
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