Родственники жителя Визинги Виталия Николаева, пострадавшего в ДТП этой зимой, просят о помощи

Родственники и друзья 29-летнего жителя Визинги - Виталия Николаева, серьезно пострадавшего в ДТП этой зимой, просят о помощи. В мае мужчину ждут в одной из клиник Воронежа на длительный реабилитационный курс. Информацию об объявленном сборе пока распространяют через социальные сети.

Напомним, 4 декабря около 22:35 в ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар погибли два человека, один пострадал. На 720-м км автодороги столкнулись "Мерседес Бенц" и МАН TGS, принадлежащий торговой сети "Магнит".

Как сообщало тогда информагенство "Комиинформ", в результате ДТП погиб водитель "Мерседеса": мужчина 1988 г.р. скончался в автомобиле скорой помощи при транспортировке в больницу. На месте ДТП также погиб 28-летний пассажир иномарки.

Еще один пассажир - мужчина 1988 г.р. - в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Центральной районной больницы Сысольского района.

Мать пострадавшего Виталия Николаева – Ольга - рассказала, что сейчас ее сын находится дома. Состояние его стабильно, однако молодой человек не встает и не обслуживает себя самостоятельно.

Близкие подсказали семье реабилитационный центр в Воронеже, специалисты которого, по словам женщины, имеют большой опыт возвращения к полноценной жизни таких, как ее сын. Услуги не бесплатны, а у семьи таких средств нет.

В конце апреля семья должна выехать на лечение. Тогда же определится, сколько средств понадобится точно, чтобы поставить Виталия на ноги. Сейчас называется сумма ориентировочно в 250 тысяч рублей.

Как помочь Виталию Николаеву: