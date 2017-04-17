Жители Коми должны заявить о праве на налоговые льготы до 1 мая

Жители Коми, имеющие право на льготы по земельным и имущественным налогам, должны заявить об этом в налоговый орган до 1 мая.

Об этом рассказала на брифинге начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по Коми Светлана Чуракина.

По ее словам, именно в мае начинается массовый расчет налогов для физических лиц: налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Однако корректное их начисление возможно лишь с применением всех льгот. Поэтому налоговая служба просит всех жителей республики, относящихся к льготным категориям, до 1 мая представить в налоговый орган заявления на льготы и документы, подтверждающие эти льготы.

В 2016 году множество обращений от граждан поступило уже после того, как налоги были начислены, то есть после получения уведомлений на уплату налога, отметила представитель УФНС. В четвертом квартале по данному вопросу в налоговую обратилось в два раза больше жителей Коми, чем за весь предыдущий период.

Основная категория льготников - это пенсионеры, заявлять о своих льготах они должны всего один раз - с выходом на пенсию. С начала этого года на предоставление льготы поступило уже около двух тысяч заявлений от новых пенсионеров.

Узнать больше о ставках и льготах по имущественным налогам жители Коми могут на сайте налоговой службы. Достаточно выбрать наименование налога, по умолчанию поставить налоговый период - 2016 год, выбрать в качестве региона Республику Коми, после чего обозначить муниципалитет.

Система сама выдаст существующие льготы. Льготы по земельному и имущественному налогам - разные. Их устанавливает муниципальное образование, к примеру, в Сыктывкаре от земельного налога освобождены пенсионеры и граждане старше 70 лет.

***От налога на имущество освобождены следующие категории граждан:

- пенсионеры;

- лица, служившие в Афганистане или других местах, где велись боевые действия;

- военнослужащие, чей срок службы в частях армии 20 лет и более , уволенные в запас по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями, а также вследствие достижения ими предельного возраста пребывания в рядах армии;

- родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибшие при исполнении служебных обязанностях;

- лица, принимавшее непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидация аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- Герои СССР и Герои РФ, Кавалеры ордена Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

- лица, перенесшие радиацию и получившие льготы на основании закона "О соцзащите граждан, подвергнувшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

- лица, подвергнувшиеся радиоактивному излучению вследствие аварии п/о Мая, случившейся в 1957 году, а также подвергшиеся излучению в связи со сбросом радиоактивных отходов в р. Теча;

- участники гражданской и ВОВ, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

- лица, относящиеся к вольнонаемному составу армии, а также органам внутренних дел и госбезопасности, которые в период ВОВ вошли в состав действующей армии, партизанских отрядов.

Для получения льготы граждане представляют в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

Подать заявления можно через:

- налоговую инспекцию;

- электронный сервис "Личный кабинет физлица";

- офисы "Мои документы".