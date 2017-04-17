18 педагогов претендуют на звание "Учитель года" в Коми

17 апреля 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

18 педагогов претендуют на звание "Учитель года" в Коми. Торжественное открытие республиканского этапа всероссийского конкурса состоялось 16 апреля. Сегодня начались испытания — под взором конкурсной комиссии семеро наставников проводят уроки в сыктывкарской школе №43.

В этом году конкурс проходит по двум номинациям. "Учитель-мастер" собрал 13 участниц, "Яркий дебют" - пятерых. Ни одного педагога-мужчины в этот раз в числе конкурсантов нет.

Корреспондент "Комиинформа" побывал на уроке Елены Поповой, учителя начальных классов сыктывкарской школы №16. Ей предстояло научить незнакомых учеников третьего класса решению уравнений нового вида.

DSC_0135.jpg

DSC_0123.jpg

Начали с решения задач на делений, умножение, сложение и вычитание. Почти все справились с четырьмя примерами за минуту. Затем перешли к уже знакомым простым уравнениям.

DSC_0173.jpg

DSC_0144.jpg

Наконец, приступили к теме урока. Дети с небольшой помощью учителя определяли неизвестный компонент, порядок действий, проводили возможные вычисления, применяли правила, находили значение неизвестного компонента, проводили проверку.

DSC_0152.jpg

Не забыли про минутную зарядку, а в конце урока поиграли в крестики-нолики.

DSC_0195.jpg

DSC_0218.jpg

К облегчению Е.Поповой и чести третьеклассников, школяры вели себя тихо, внимательно слушали незнакомого для себя наставника и отвечали на вопросы.

DSC_0138.jpg

Тем временем, конкурсная комиссия внимательно следила за каждым действием и словом молодого учителя.

DSC_0208.jpg

Это первый серьезный профессиональный конкурс для педагога, чей стаж составляет три года.

"Самое приятное, что среди членов жюри я увидела тех, кто меня когда-то учил. Сложностей на уроке не было. Боялась, что забуду, что надо говорить детям. Сложно было подготовиться, потому что постоянно менялись задания, в голове скопилось много информации, нужно было выбрать, что бы подошло именно этим детям, потому что программы в школах разные. Но все прошло хорошо", - поделилась впечатлениями Е.Попова.

DSC_0135.jpg

За проведенный урок она поставила бы себе твердую "четверку". Но право оценивать есть только у комиссии, сотрудников Коми республиканского института развития образования и преподавателей СГУ.

DSC_0142.jpg

Завтра конкурсные испытания для других учителей пройдут в школе №16. В среду — в Гимназии искусств при Главе РК. Также участников ждут методический семинары и мастер-классы. Имена победителей назовут на торжественной церемонии закрытия в пятницу.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, учителя, конкурс
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:58 12.04.2017
Сыктывкарский школьник выиграл Всероссийскую олимпиаду по английскому языку
11:44 10.04.2017
16 апреля в Коми стартует конкурс "Учитель года"
17:13 07.04.2017
Парламент Коми работает над сбором предложений по совершенствованию сферы образования


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
Сергей Бажутов
Прокурор Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus