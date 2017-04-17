11 народных проектов реализуют в Сосногорске

Один из лучших результатов по количеству проектов и по объему финансовых поступлений в республиканском проекте "Народный бюджет" показал Сосногорский район. Об этом рассказал руководитель администрации муниципалитета Виктор Шомесов в ходе рабочей встречи руководства муниципалитета с активом Сосногорского объединения инвалидов. По словам В.Шомесова, к рассмотрению поступило 20 предложений, 11 из которых будут реализованы на территории района. Сумма затрат на реализацию проектов на текущий год составит 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Проекты формировались на основании инициатив местных жителей. В поселках Керки и Поляна установят спортивные комплексы, в Малой Пере и Усть-Ухте – детские игровые площадки. Жители поселка Ираель проголосовали за ремонт водозаборного колодца и этот проект был поддержан Министерством труда и социальной защиты. Минтруд профинансирует и сам проект, и зарплату безработным местным жителям, которых привлекут к его реализации. По этой же схеме, с привлечением труда местных жителей, летом будет благоустроен сквер в поселке Верхнеижемский.

В.Шомысов высказался о необходимости привлечения населения, в том числе и на добровольных началах.

"Помимо отбора проектов, важно побудить местное население принять активное участие и в реализации проектов. Например, силами жителей устроить субботник на месте стройки будущей спортплощадки или помочь в высаживании цветов. Способы участия могут быть разными, главное, чтобы эти проекты стали по-настоящему народными", - подчеркнул он.

Также одобрены проекты по ремонту поселковых дорог: два участка в Войвоже, и ямочный ремонт подъезда к спорткомплексу в Нижнем Одесе. Еще один проект., одобренный к реализации в Нижнем Одесе, - сельскохозяйственный, в рамках которого будет приобретено оборудование для производства хлебобулочных изделий.

Поддержку получили и отраслевые проекты, такие как приобретение автобуса для пригородных перевозок, создание в Сосногорске молодежного интеллект-центра на базе библиотеки им. Я.Рочева и ресурсного центра для одаренных детей "Киберэлектроника" в Доме детского творчества. Последний станет частью долгосрочной программы образования для одаренных детей.

Администрация района уже начала сбор предложений на 2018 год.

Напомним, проект "Народный бюджет" стартовал в Коми летом прошлого года по инициативе Главы региона Сергея Гапликова.