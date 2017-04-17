Личности всех участников смертельного ДТП в столице Коми установлены. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Информацию подтвердили и в МВД по республике.

Напомним, страшная авария произошла 15 апреля в 21:02 в районе железнодорожного вокзала.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной "Хендай Соната", двигался по Морозова со стороны Катаева к улице Коммунистической. В районе дома №21 по Морозова водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Сам водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончались до приезда скорой помощи.

Пассажир, ехавшая на заднем сиденье, доставлена в реанимацию. У нее - ушиб головного мозга, тупая травма шейного отдела позвоночника, перелом бедра. Пострадавшая впала в кому.

О водителе известно, что молодой человек 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За нарушение скоростного режима молодой человек привлекался один раз. Права получил пять лет назад. 5 апреля ему исполнилось 23 года.

Сегодня "Комиинформу" уточнили, что погибший пассажир автомобиля родился 18 апреля 1990-го года. Девушка, находившаяся на переднем сиденье рядом с водителем – в ноябре 1985-го.

Ее состояние остается по-прежнему тяжелым, - добавили в Минздраве региона. Пострадавшая находится в реанимационном отделении КРБ в коме.

Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00.