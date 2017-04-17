Личности всех участников смертельного ДТП в столице Коми установлены

17 апреля 2017 года, 12:10 | Сыктывкар

Личности всех участников смертельного ДТП в столице Коми установлены. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Информацию подтвердили и в МВД по республике.

Напомним, страшная авария произошла 15 апреля в 21:02 в районе железнодорожного вокзала.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной "Хендай Соната", двигался по Морозова со стороны Катаева к улице Коммунистической. В районе дома №21 по Морозова водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Сам водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончались до приезда скорой помощи.

Пассажир, ехавшая на заднем сиденье, доставлена в реанимацию. У нее - ушиб головного мозга, тупая травма шейного отдела позвоночника, перелом бедра. Пострадавшая впала в кому.

О водителе известно, что молодой человек 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За нарушение скоростного режима молодой человек привлекался один раз. Права получил пять лет назад. 5 апреля ему исполнилось 23 года.

Сегодня "Комиинформу" уточнили, что погибший пассажир автомобиля родился 18 апреля 1990-го года. Девушка, находившаяся на переднем сиденье рядом с водителем – в ноябре 1985-го.

Ее состояние остается по-прежнему тяжелым, - добавили в Минздраве региона. Пострадавшая находится в реанимационном отделении КРБ в коме.

Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, трагедия, Сыктывкар, медицина, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
  • 16
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:20 17.04.2017
В Сыктывкаре ограничат движение на нескольких улицах
19:12 16.04.2017
Пострадавшая в смертельном ДТП сыктывкарка - в коме
23:13 15.04.2017
Подробности смертельной аварии в Сыктывкаре: водитель "Хендай Соната" не справился с управлением


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
Сергей Бажутов
Прокурор Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus