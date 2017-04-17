Жительницу Нижнего Одеса оштрафовали за оскорбление "ВКонтакте"

Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на размещенные оскорбления в ее адрес в социальной сети, доступной для просмотра и посещения многим лицам.

В ходе проверки установлено, что в феврале 2017 года жительница п. Нижний Одес разместила в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Н-О", имеющей 4567 подписчиков, оскорбительные высказывания в адрес другой жительницы поселка.

Прокуратура г. Сосногорска возбудила в отношении молодой женщины производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении).

Мировой судья Промышленного судебного участка признала ее виновной и назначила наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.