Шерстяная пропаганда: в Коми завезли семена запрещенного русского василька

17 апреля 2017 года, 13:18 | Сыктывкар
Фото irksib.ru

Специалисты Россельхознадзора Коми обнаружили в каракульской шерсти, завезенной для нужд Выльгортской сапоговаляльной фабрики, жизнеспособные семена горчака ползучего, известного в Европе как "русский василек" и запрещенного к ввозу на территорию России.

Как сообщил "Комиинформу" начальник отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки Россельхознадзора Коми Кирилл Савин, в начале апреля сотрудники ведомства проверили на Выльгортской сапоговаляльной фабрике подкарантинную продукцию - каракульскую шерсть в количестве 20 083 килограмма, ввезенную для нужд предприятия из Республики Туркменистан.

"Образцы шерсти и сметок были отправлены на экспертизу, - пояснил он. – Согласно заключению экспертизы Коми-филиала ФГБУ "ВНИИКР" в сметках был выявлен карантинный объект – жизнеспособные семена горчака ползучего, который приказом Минсельхоза РФ запрещен к ввозу на территорию страны".

Горчак ползучий или русский василек известен как один из наиболее злостных и трудноискоренимых многолетников. Родина горчака – степи Центральной Азии, откуда он распространился по засушливым регионам всего мира, включая Австралию.

Это многолетнее растение не произрастает на территории республики и его ввоз может нанести урон сельскому хозяйству. Будучи сорной травой, горчак с легкостью вытесняет культурные растения.

Растения горчака ядовиты для многих животных, особенно для лошадей, но хорошо поедаются овцами и козами. Наиболее часты случаи отравления животных при скармливании горчака в период бутонизации.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: русский василек, россельхознадзор коми, горчак ползучий
  Рубрика: Общество
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