Из 60-ти свиней на пожаре в сыктывкарском Лесозаводе удалось спасти лишь одну
17 апреля 2017 года, 11:33 | Сыктывкар
В сыктывкарском микрорайоне Лесозавод продолжают ликвидировать возгорание. Потушить пожар пока не удается. Работы продолжаются.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС России по Коми, со слов хозяина частной деревянной постройки, в хлеву находилось 60 свиней. 59 животных погибли.
Напомним, постройка загорелась сегодня утром. Сообщение на пульт дежурного поступило в 7:59.
Пожарные прибыли по вызову незамедлительно. Причины инцидента выясняются.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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