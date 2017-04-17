Из 60-ти свиней на пожаре в сыктывкарском Лесозаводе удалось спасти лишь одну

В сыктывкарском микрорайоне Лесозавод продолжают ликвидировать возгорание. Потушить пожар пока не удается. Работы продолжаются.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС России по Коми, со слов хозяина частной деревянной постройки, в хлеву находилось 60 свиней. 59 животных погибли.

Напомним, постройка загорелась сегодня утром. Сообщение на пульт дежурного поступило в 7:59.

Пожарные прибыли по вызову незамедлительно. Причины инцидента выясняются.