25 тысяч рублей в месяц предлагают в Коми специалистам без опыта работы
В преддверии ЕГЭ Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Республике Коми.
По данным аналитики сайта, больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих проф. областях: "Продажи" (50% от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), "Начало карьеры, студенты" (27%) и "Банки, инвестиции, лизинг" (25%).
В пятерку лидеров также вошли сферы "Медицина, фармацевтика" и "Административный персонал" (по 8%), "Маркетинг, реклама, PR" и "IT, интернет, телеком" (по 7%).
Конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Республике Коми высока. В среднем на одно вакантное место в профобласти "Начало карьеры, студенты" приходится 13 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе только в сферах "Бухгалтерия, управленческий учёт" (19 специалистов на место), "Наука, образование" (15), "Добыча сырья" (15).
"Среди основных требований российских работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) – нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. Однако многое зависит и от отрасли, в которой предстоит работать кандидату", - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.
Тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые "Профессии будущего". Растущая зависимость от Интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация – все это обусловило появление новых вакансий в "ИТ, Интернет, телеком". Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей. Например, маркетинга, IT и Интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли.
Структура спроса работодателей на специалистов из разных профобластей, скорее всего, и через пять, и через десять лет будет неоднородна. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий.
Средний уровень заработной платы в 1 квартале 2017 года по регионам СЗФО (на основе данных вакансий на hh.ru):
|
Регион
|
Количество резюме на одну вакансию в проф. области "Начало карьеры, студенты"
|
Средняя заработная плата в проф. области "Начало карьеры, студенты"
|
Мурманская область
|
6,4
|
25 500 рублей
|
Республика Коми
|
12,7
|
25 000 рублей
|
Калининградская область
|
11,7
|
25 000 рублей
|
Архангельская область
|
6,8
|
25 000 рублей
|
Республика Карелия
|
12,3
|
24 500 рублей
|
Новгородская область
|
6,1
|
24 000 рублей
|
Псковская область
|
5,2
|
22 000 рублей
По информации "Банка заработных плат HeadHunter", более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях "Строительство и недвижимость", а также "IT, интернет, телеком"".
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