25 тысяч рублей в месяц предлагают в Коми специалистам без опыта работы

17 апреля 2017 года, 10:45 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В преддверии ЕГЭ Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Республике Коми.

По данным аналитики сайта, больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих проф. областях: "Продажи" (50% от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), "Начало карьеры, студенты" (27%) и "Банки, инвестиции, лизинг" (25%).

В пятерку лидеров также вошли сферы "Медицина, фармацевтика" и "Административный персонал" (по 8%), "Маркетинг, реклама, PR" и "IT, интернет, телеком" (по 7%).

Конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Республике Коми высока. В среднем на одно вакантное место в профобласти "Начало карьеры, студенты" приходится 13 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе только в сферах "Бухгалтерия, управленческий учёт" (19 специалистов на место), "Наука, образование" (15), "Добыча сырья" (15).

"Среди основных требований российских работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) – нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. Однако многое зависит и от отрасли, в которой предстоит работать кандидату", - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые "Профессии будущего". Растущая зависимость от Интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация – все это обусловило появление новых вакансий в "ИТ, Интернет, телеком". Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей. Например, маркетинга, IT и Интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли.

Структура спроса работодателей на специалистов из разных профобластей, скорее всего, и через пять, и через десять лет будет неоднородна. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий.

Средний уровень заработной платы в 1 квартале 2017 года по регионам СЗФО (на основе данных вакансий на hh.ru):

Регион

Количество резюме на одну вакансию в проф. области "Начало карьеры, студенты"

Средняя заработная плата в проф. области "Начало карьеры, студенты"

Мурманская область

6,4

25 500 рублей

Республика Коми

12,7

25 000 рублей

Калининградская область

11,7

25 000 рублей

Архангельская область

6,8

25 000 рублей

Республика Карелия

12,3

24 500 рублей

Новгородская область

6,1

24 000 рублей

Псковская область

5,2

22 000 рублей

По информации "Банка заработных плат HeadHunter", более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях "Строительство и недвижимость", а также "IT, интернет, телеком"".

Комиинформ
  Ключевые слова: работа, молодежь
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:48 14.04.2017
В феврале средняя зарплата в Коми составила 41,9 тыс. рублей
11:03 06.04.2017
ТОП-5 вакансий начала апреля с самой большой зарплатой в Коми
15:11 05.04.2017
Ряду жителей присвоены почетные грамоты и звания "Заслуженный работник Республики Коми"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
Сергей Бажутов
Прокурор Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus