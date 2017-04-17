В Сыктывкаре ограничат движение на нескольких улицах

ОАО "Сыктывкарский Водоканал" информирует о проведении ремонтных работ на водопроводных сетях в Сыктывкаре.

Будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей на следующих участках:

- от ул. Малышева, 24 в районе автобусной остановки до ул. Малышева, 31 с 14 до 21 апреля

- ул. Старовского в районе дома № 16 с 14 до 24 апреля

- от ул. Оплеснина на пересечении с ул. Старовского с 14 до 21 апреля

Также будет ограничено движение транспорта на 1/4 ширины проезжей части по ул. Морозова в районе д. №105 – д. №109 с 08:00 17 апреля до 18:00 24 апреля. Причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях.