В Сыктывкаре ограничат движение на нескольких улицах
17 апреля 2017 года, 10:17 | Сыктывкар
ОАО "Сыктывкарский Водоканал" информирует о проведении ремонтных работ на водопроводных сетях в Сыктывкаре.
Будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей на следующих участках:
- от ул. Малышева, 24 в районе автобусной остановки до ул. Малышева, 31 с 14 до 21 апреля
- ул. Старовского в районе дома № 16 с 14 до 24 апреля
- от ул. Оплеснина на пересечении с ул. Старовского с 14 до 21 апреля
Также будет ограничено движение транспорта на 1/4 ширины проезжей части по ул. Морозова в районе д. №105 – д. №109 с 08:00 17 апреля до 18:00 24 апреля. Причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
Комиинформ
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
Сергей Бажутов
"Каждый из нас должен стать внимательнее к людям с особенностями здоровья, чтобы сделать их жизнь комфортнее"
Прокурор Коми