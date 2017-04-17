Жители Сыктывкара активно обращаются за помощью к городовым

Горожане сообщают о жилищно-коммунальных проблемах специалистам Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" в режиме on-line.

Напомним, что портал нашсыктывкар.рф позволяет напрямую связаться с городовыми – специалистами городского Управления ЖКХ – чтобы сообщить о той или иной проблеме своего двора, дома или другой территории.

В разделе "Городовые" есть интерактивная карта зон ответственности городовых, поэтому найти нужного специалиста не составит труда. После этого горожане могут написать городовому электронное письмо с описанием проблемы. Ответ придёт по электронной почте.

Для уточнения возникающих вопросов со специалистами городского Управления ЖКХ возможно связаться по телефонам, которые также указаны на карте сайта, сообщает пресс-служба мэрии.