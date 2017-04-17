Жители Сыктывкара активно обращаются за помощью к городовым

17 апреля 2017 года, 10:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Горожане сообщают о жилищно-коммунальных проблемах специалистам Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" в режиме on-line.

Напомним, что портал нашсыктывкар.рф позволяет напрямую связаться с городовыми – специалистами городского Управления ЖКХ – чтобы сообщить о той или иной проблеме своего двора, дома или другой территории.

В разделе "Городовые" есть интерактивная карта зон ответственности городовых, поэтому найти нужного специалиста не составит труда. После этого горожане могут написать городовому электронное письмо с описанием проблемы. Ответ придёт по электронной почте.

Для уточнения возникающих вопросов со специалистами городского Управления ЖКХ возможно связаться по телефонам, которые также указаны на карте сайта, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Ключевые слова: городовые
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:09 15.04.2017
Ухта выйдет на Маёвку
14:51 15.04.2017
Жители Орбиты сказали "нет" застройке на пересечении Тентюковской и Петрозаводской
17:26 14.04.2017
Год добрых дел: эффект бумеранга


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
Сергей Бажутов
Прокурор Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus