Сергей Бажутов: "Каждый из нас должен стать внимательнее к людям с особенностями здоровья, чтобы сделать их жизнь комфортнее"

Прокурор Коми Сергей Бажутов в эксклюзивном интервью "Комиинформу" рассказал о том, как в нашей республике осуществляется прокурорский надзор за защитой прав людей с инвалидностью. Этой теме была посвящена не так давно состоявшаяся коллегия Генеральной прокуратуры РФ.

- Сергей Александрович, достаточна ли на сегодня правовая база в нашем государстве для защиты прав детей с инвалидностью?

- Россия еще в 1990 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка. Она гарантирует всем детям с ограниченными возможностями достойную жизнь в условиях, которые способствуют его уверенности в себе и облегчают активное участие в жизни общества. При этом государство принимает на себя обязательства по особой заботе о таких детях, цель которой – наиболее полное вовлечение в социальную жизнь и достижение развития личности, включая культурное и духовное развитие. Поэтому поддержка детей с ограниченными физическими возможностями становится одним из важнейших направлений развития законодательства.

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (от 24.11.1995 № 181-ФЗ), регулирующим в том числе и вопросы социальной защиты детей-инвалидов, определены принципы социальной политики государства. Реализация большинства мер социальной поддержки детей-инвалидов возложена на субъекты Российской Федерации. В нашей республике приняты необходимые нормативные акты, предусматривающие порядок реализации органами государственной власти и местного самоуправления полномочий в сфере поддержки детей-инвалидов.

- Каково, на Ваш взгляд, основное условие для комфортной жизни людей с неполными возможностями здоровья?

- Наличие доступной безбарьерной среды. Нормы, определяющие основы правового регулирования обеспечения доступности, содержатся в статье 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Они предусматривают доступность объектов социальной инфраструктуры, транспорта, средств связи и коммуникации. Существенными полномочиями в этой сфере наделены органы местного самоуправления. Однако зачастую именно бездействие чиновников на местах становится причиной невозможности полной социализации таких людей, что требует прокурорского вмешательства.

- Одной из проблем, особенно острой в городах, где необходимо преодолевать значительные расстояния между учреждениями образования, культуры, здравоохранения, остается недоступность транспорта для маломобильных жителей. На территории Коми где эта ситуация наиболее проблемная?

- Могу привести в качестве примера Ухту. Там проживает 23 ребенка-инвалида, которые передвигаются на креслах-колясках. Длительное время их подвоз к учреждениям социальной инфраструктуры администрация не обеспечивала. Только после удовлетворения судом в октябре 2016 года заявления прокурора о возложении на мэрию обязанности создать условия для беспрепятственного пользования детьми-инвалидами городским автотранспортом в феврале 2017-го заключены муниципальные контракты. Они предусматривают организацию перевозки инвалидов-колясочников двумя спецавтобусами.

Проблемы с паспортами

- Но ведь доступность должна быть не только транспортной? Человек с ограниченными возможностями должен иметь возможность беспрепятственно попасть внутрь здания. Как решаются эти проблемы?

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" во всех регионах должна быть проведена паспортизация социальных объектов.

Органам местного самоуправления надлежало разработать планы мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг и утвердить их в срок, чтобы система заработала с 1 января 2016 года. Но лишь после внесения актов прокурорского реагирования разработка паспортов доступности активизировалась в неуложившихся в срок муниципальных образованиях. Это Сыктывкар, Вуктыл и Ижемский район.

Отсутствие сметы, определяющей этапы и сроки адаптации объекта, и объективной информации о потребностях лиц с инвалидностью не позволяет эффективно использовать бюджетное финансирование. Например, в средней школе вуктыльского села Подчерье на выделенные средства в рамках программы "Доступная среда" в августе 2016 года проведены работы по установке сантехнического оборудования, адаптированного для инвалидов-колясочников, а доступ в здание таких детей не обеспечен.

- Чем еще чревато отсутствие такого паспорта?

- Этот документ содержит перечень мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов инфраструктуры. Например, следующий этап социализации детей-инвалидов – образование. В соответствии со статьей 24 Конвенции о правах инвалидов и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" государство взяло на себя обязательства по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

На защиту детей

- В нашей республике созданы необходимые условия? Как обстоят дела в столице региона?

- В Коми функционируют 18 специализированных государственных коррекционных образовательных организаций. Однако условия для инклюзивного образования, когда дети с особыми потребностями посещают массовые школы, где получают возможность интеграции в среду здоровых сверстников, учатся преодолевать общественную изолированность, созданы не везде.

Например, в Сыктывкаре проживает 11 детей-инвалидов с нарушениями речи. Они нуждаются в получении образования в обычной школе по адаптированной программе. В муниципальных школах классы для таких детей отсутствовали, средства на их организацию не предусматривались. Только после судебного решения по заявлению прокурора с 1 сентября прошлого года классы созданы в трех школах. Кроме того, по результатам рассмотрения наших исковых заявлений обеспечена информационная доступность 111 сайтов школ для учащихся с инвалидностью по зрению.

Состояние законности в сфере медицинского обеспечения также требовало нашего контроля. Федеральной госпрограммой "Развитие здравоохранения" поставлена задача удовлетворения потребности отдельных категорий граждан, в том числе детей-инвалидов, в лекарствах и медицинских изделиях. Однако эта задача не решается в полной мере, поскольку нарушения допускаются как при обеспечении лекарствами детей-инвалидов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, так и при заключении госконтрактов на поставку медпрепаратов и средств реабилитации.

- Например?

- В силу статьи 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" обеспечение инвалидов средствами реабилитации осуществляется по месту их жительства с учетом индивидуальной программы реабилитации. Вместе с тем к Печорскому межрайонному прокурору обратились родители троих детей-инвалидов, которые ежемесячно не получали абсорбирующее белье. По результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора на региональное отделение Фонда социального страхования возложена обязанность обеспечить детей средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой.

- Почему такие нарушения вообще оказались возможны?

- Установленные в госконтрактах сроки позволяли осуществлять поставки медицинских изделий ежеквартально, а не ежемесячно, как предусмотрено индивидуальными картами реабилитации. В связи с этим прокуратурой республики внесено представление в региональное отделение уже упомянутого мною фонда. По результатам рассмотрения внесены коррективы во вновь заключаемые госконтракты.

Помимо этого, по иску прокурора Воркуты с регионального министерства здравоохранения взысканы затраты на приобретение родителями лекарства "Урсосан", ежедневный прием которого необходим для поддержания жизнедеятельности ребенка. Воркутинская детская больница, выписав родителям бесплатный рецепт на этот препарат, заявку для индивидуального лекарственного обеспечения ребенка в министерство не подавала.

По аналогичным основаниям в судебном порядке по искам прокуроров восстановлены права детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорском районе.

И наличие денег – не гарантия

- Сергей Александрович, насколько обоснован аргумент муниципальных властей о том, что денег недостаточно для создания безбарьерной среды?

- Безусловно, одномоментно на финансирование всех мероприятий денег может оказаться недостаточно. Однако, как показывает практика, даже наличие бюджетных средств не служит гарантией соблюдения прав детей-инвалидов. В 2016 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда" в региональном бюджете было предусмотрено более 20 миллионов рублей, в этом году – более 24 миллионов. Однако в ходе наших проверок установлены факты неэффективного использования бюджетных средств.

Так, из 87 детей-инвалидов, проживающих в Сосногорске, только 34 посещают учреждения дополнительного образования благодаря родителям, которые развозят детей самостоятельно. Остальные лишены такой возможности из-за отсутствия спецтранспорта. При этом наша проверка показала, что приобретенный в прошлом году муниципалитетом автобус для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья простаивает. В феврале текущего года по результатам рассмотрения представления прокурора этот автобус введен в эксплуатацию.

С участием общественных организаций инвалидов подготовлен правовой акт о порядке и условиях использования транспорта, подготовлена конкурсная документация для определения перевозчика. В феврале информация о вводе в эксплуатацию автобуса опубликована в местной газете, проводится индивидуальная разъяснительная работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

В качестве другого примера неэффективного использования бюджетных средств, когда задачей является не обеспечение доступности объекта для инвалидов, а, увы, скорейшее освоение финансов, можно привести историю с обустройством входной группы в Эжвинском доме культуры. Там требовалось привести ширину дверных проемов к размерам, достаточным для въезда инвалидов-колясочников, и оборудовать крыльцо пандусом. Однако на выделенные бюджетные средства обустроен лишь пандус, что так и не обеспечило доступ в здание. По результатам рассмотрения представления прокурора принято решение о переоборудовании дверных проемов до конца первого полугодия текущего года. Надеюсь, ответственным за реализацию этого вопроса чиновникам не придется дважды об этом напоминать, мы обязательно проконтролируем эту ситуацию.

Анализ прокурорской практики позволяет сделать вывод о том, что основная причина нарушения прав детей-инвалидов – отсутствие у органов госвласти и местного самоуправления объективной информации о таких детях, что не позволяет им получить представление о необходимых объемах финансирования и мероприятиях, направленных на их социализацию.

Чтобы не закрывали глаза

- Сергей Александрович, а каким образом в Коми решается вопрос трудоустройства людей с инвалидностью?

- Работа по организации трудовой занятости этой категории жителей осуществляется по двум основным направлениям. Первое – это квотирование рабочих мест, что регламентировано статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В прошлом году прокуроры в этой сфере выявили 245 нарушений закона, внесли 55 представлений, по ним 44 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 22 – к административной. Четыре иска направлены в суды.

Помимо этого, в ряде городов и районов прокуроры выявили и пресекли нарушения в деятельности органов занятости населения. Часть из них не принимали должных мер к работодателям, которые не исполняли обязанность по созданию рабочих мест для таких сотрудников, а также не обеспечивали надлежащий обмен с учреждениями медико-социальной экспертизы сведениями о гражданах с инвалидностью. Я имею в виду соискателей, обратившихся в центры занятости в поиске работы.

- Каково второе направление?

- Речь идет о трудоустройстве людей с инвалидностью на специально оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, что предусмотрено региональной программой "Содействие занятости населения". В рамках её реализации ГУ РК "Центр занятости населения" в 2016 году заключил договоры с 80 организациями на оборудование 96 рабочих мест более чем на 65 тысяч рублей. В результате удалось трудоустроить 101 представителя этой категории работников.

Кроме того, из средств бюджета компенсировалась часть затрат работодателей на сохранение рабочих мест для таких сотрудников. В реализации этих мероприятий в 2015-2016 годах приняли участие 33 организации республики, трудоустроившие или сохранившие рабочие места для 116 человек с инвалидностью. На возмещение затрат работодателям на заработную плату инвалидов израсходовано 4,2 миллиона рублей.

Контакт с общественностью

- Сергей Александрович, Вы уже привели ряд примеров взаимодействия с общественными организациями, представляющими интересы наших земляков с инвалидностью. Сколько их всего на территории региона и по каким еще направлениям вы сотрудничаете?

- У нас функционирует республиканская организация "Всероссийского общества инвалидов", региональное отделение "Всероссийского общества глухих" и региональная организация "Всероссийского общества слепых". С ними активно взаимодействует прокуратура г. Сыктывкара.

В прошлом году в рамках сотрудничества в области социальной защиты инвалидов представители прокуратуры республики приняли участие в заседаниях, проведенных Общественной палатой Коми. Помимо этого, вопросы создания условий для обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями дважды рассматривались в 2016 году на заседаниях межведомственной рабочей группы прокуратуры Коми по противодействию правонарушениям и преступлениям в экономической и социальной сферах. Представители общественных организаций представляли материалы и информацию по объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, доступ к которым для них имел приоритетное значение.

По результатам этих мероприятий в органы прокуратуры поступило 23 обращения инвалидов о нарушении прав на доступную среду. Все рассмотрены с их участием. В ходе проверок по

обращениям выявлено 56 нарушений закона. В целях их устранения внесено 26 представлений, 28 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлен 21 иск. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования обеспечен доступ для инвалидов на 13 жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, девятерым возмещены расходы на приобретение льготных лекарств, а также на санаторно-курортное лечение.

- Сергей Александрович, какова доля нарушений прав детей с инвалидностью в общем объеме выявляемых органами прокуратуры Коми нарушений законодательства о защите прав людей с инвалидностью?

- С начала прошлого года мы выявили 566 нарушений, из них в сфере защиты прав детей-инвалидов – 39 процентов. Чтобы восстановить законность, мы внесли 36 представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 23 лица. В суды направлено 125 исков, все рассмотрены и удовлетворены.

К сожалению, в нашем обществе социальная политика в отношении людей с ограниченными возможностями длительное время основывалась исключительно на медицинской модели. Однако проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, это социальная проблема неравных возможностей. Она обуславливает существенное ограничение жизнедеятельности человека и возникновение дополнительных объективных трудностей для его близких и родных. И здесь важно понять, что одних финансовых вливаний в решение вопросов доступности архитектурной среды, транспорта, образования будет недостаточно. Каждый из нас должен стать добрее, терпимее и внимательнее к людям, которые волею судьбы имеют особенности здоровья, чтобы таким образом сделать их изначально не самую легкую жизнь комфортнее.