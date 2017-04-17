Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе загорелся хлев

Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе произошел пожар в частной деревянной постройке, рядом с которой находится жилой дом. Об этом "Комиинформу" сообщили очевидцы, подчеркнув, что до сих на улице Савина – дорожные заторы.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Коми, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:59.

Пожарные прибыли по вызову незамедлительно. На месте выяснилось, что горит хлев, в котором содержались свиньи.

Работы продолжаются.