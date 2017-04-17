Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе загорелся хлев
17 апреля 2017 года, 9:16 | Сыктывкар
Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе произошел пожар в частной деревянной постройке, рядом с которой находится жилой дом. Об этом "Комиинформу" сообщили очевидцы, подчеркнув, что до сих на улице Савина – дорожные заторы.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Коми, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:59.
Пожарные прибыли по вызову незамедлительно. На месте выяснилось, что горит хлев, в котором содержались свиньи.
Работы продолжаются.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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