Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе загорелся хлев

17 апреля 2017 года, 9:16 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Рано утром в сыктывкарском Лесозаводе произошел пожар в частной деревянной постройке, рядом с которой находится жилой дом. Об этом "Комиинформу" сообщили очевидцы, подчеркнув, что до сих на улице Савина – дорожные заторы.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Коми, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:59.

Пожарные прибыли по вызову незамедлительно. На месте выяснилось, что горит хлев, в котором содержались свиньи.

Работы продолжаются.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: пожар, МЧС, животные
  Рубрика: Происшествия
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