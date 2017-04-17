В Печоре отремонтируют уличное освещение

Проблемы уличного освещения подняли жители Печоры в своем обращении на портал "Активный регион". Горожане пожаловались, что уличное освещение периодически отсутствует в железнодорожной части города, а компания, обслуживающая район, не в силах решить проблему.

"Уличное освещение обслуживает компания "Альфа - Энерго", - рассказали печорцы. – Дежурных бригад у компании нет, поэтому, когда проблемы возникают на выходных, решать их некому. Когда восстановят освещение, и эта нерадивая компания понесёт наказание за неисполнение своих обязанностей?"

Администрация Печорского района в опубликованном на портале ответе подтвердила, что контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории городского поселения "Печора" по результатам аукциона заключен с ООО "Альфа – Энерго".

В случае выявления недостатков в работе сетей уличного освещения на территории г. Печора необходимо звонить по следующим телефонам:

ФИО Должность Телефон Лапуга Роман Александрович Генеральный директор ООО "Альфа – Энерго" Моб. 8-912-952-6230 Чернов Дмитрий Иванович Главный инженер ООО "Альфа – Энерго" Моб. 8-912-132-2686 Мижерич Алексей Сергеевич Инженер ООО "Альфа – Энерго" Моб. 8-912-144-1740



Неблагоприятные погодные условия (обледенение проводов, сильный порывистый ветер) и ветхое состояние сетей на территории города, в том числе в железнодорожной части, вызывали частые аварийные отключения уличного освещения в феврале-марте 2017 года.

В соответствии с п. 38.32 Приказа Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток, а также при ветре, затрудняющем работы на опорах. Соответственно, в случае, если в темное время суток причина выхода из строя линии не устранена, работы выполняются в оперативном порядке на следующий день в светлое время суток.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей наружного освещения в настоящее время администрацией готовится конкурсная документация по ремонту - замене кабеля, светильников в железнодорожной части города на следующих участках:

- ул. Советская (от сквера "ДКЖ" до ул. Ленина);

- ул. Пионерская (от ул. Советская до ул. Комсомольская);

- ул. Первомайская (от ул. Советская до ул. 8 Марта).