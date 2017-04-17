Сыктывкарцы не хотят участвовать в бесплатной программе помощи родителям "Невероятные годы"

17 апреля 2017 года, 15:39 | Сыктывкар
Фото: kino.otzyv.ru

В Сыктывкаре четвертый год действует бесплатная программа "Невероятные годы". Она направлена на родителей, которые испытывают трудности в воспитании своего ребенка или не обладают достаточным опытом, чтобы справиться с его проблемами без ущерба для взаимоотношений. Программа рассчитана на тех, кто воспитывает детей от трех до восьми лет.

Как рассказала на круглом столе в Общественной приемной Коми, посвященном детским суицидам, эксперт Минтруда, занятости и соцзащиты региона Анна Вагнер, группы не заполняются. Родителям некогда приходить в соццентры города, а их шесть, на два часа дважды в неделю.

"Сегодня очень много говорилось об осознанном родительстве, а ориентира на детей у родителей нет, - пояснила специалист. - Есть другие приоритеты: гонка за выживание, финансовое неблагополучие. Я поддерживаю позицию членов Общественной палаты, которые считают, что сегодня нужно учить родителей. Вместо того, чтобы сидеть в соцсетях или читать желтую прессу, можно поискать хорошие источники, литературу для чтения".

По словам А.Вагнер, программа позволяет "почувствовать" своего ребенка и научиться видеть сигналы, которые свидетельствуют о зарождении проблемы. Во время занятий в центре родители учатся тому, как правильно играть с детьми, хвалить их, справляться с плохим поведением, не создавая стрессовых ситуаций в семье. Такая программа основана на психологических принципах изучения и изменения поведения детей на ранних стадиях их развития.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: родители, программа, обучение, дети
  Рубрика: Общество
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