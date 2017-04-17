Общественники Коми поспорили, можно ли разговаривать с детьми о смерти

Проблема суицидов среди подростков разделила представителей Общественной палаты на два лагеря. Одни считают, что рецепта от суицидальных настроений нет и с детьми необходимо обсуждать такой вопрос, как смерть человека. Другие категорически запрещают разговаривать с ними, так как это компетенция соответствующих специалистов.

В Общественной палате Коми состоялся круглый стол на тему "ребенок и суицид. Роль общественности в решении проблемы".

По мнению эксперта Общественной палаты иерея Максима Стырова, сегодня в семью сливается все напряжение общества. Поэтому семью необходимо исцелять. Одним из истоков болезни отец Максим видит безотцовщину.

"Человек сегодня без царя в голове. И вернуть ему "царя" не сможет ни государство, ни церковь, ни общество, - считает М.Стыров. - Храмы открыты, проповеди звучат сутра до вечера. Но мы видим, что люди не там. Поэтому помочь человек может себе только сам. Как мы можем ему помочь? Человека нужно учить отдавать. Сегодня мы детей учим получать, наслаждаться, добиваться результатов, а отдавать не учим. В школа отмечают Масленицу и Пасху, но про пост - ни слова. Но труд, жертвенность, самоограничение все равно идут из семьи".

Еще одним важным аспектом воспитания М.Стыров назвал разговоры с детьми о смерти. По его словам, известный педагог Сухомлинский говорил, что патриотизм воспитывается на кладбище. А люди сегодня не говорят о смерти вообще, они боятся ее. В больнице врачи запрещают разговаривать с пациентом о том, что ему осталось жить несколько дней. По мнению М.Стырова, это глупость. Об этом нужно разговаривать не только с человеком болящим, об этом нужно разговаривать с детьми.

В качестве примера эксперт привел Владимира Даля и его "Картины из быта русских детей", где бабушка-дворянка разговаривала с детьми на эту тему и развеивала все мифы и страхи, показывая, что смерть - итог жизни, переход в вечность. Когда мысль о смерти отсутствует, ее ищут.

Эксперта поддержали и другие члены Общественной палаты.

Между тем, представители правоохранительных органов и детский обудсмен Коми считают, что проводить беседы с ребенком, находящимся в депрессивном состоянии или вынашивающем мысли о суициде, должен только квалифицированный специалист.

"Нельзя подойти к ребенку и сказать ему: не играй в "Синего кита", - пояснила Нелли Струтинская. - Беседовать должен только специалист. Иначе ажиотаж вокруг суицидальной темы приведет к всеобщему интересу среди детей".

Правоохранители попросили общественников повлиять на СМИ, которые активно пишут об убийствах, самоубийствах и преступлениях против личности. По мнению представителей МВД, в прессе должно быть больше позитива.