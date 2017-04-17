Прокуратура обязала РЖД оборудовать переезды камерами видеонаблюдения

17 апреля 2017 года, 9:36 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарская транспортная прокуратура проверила безопасность железнодорожного транспорта и выявила нарушения. На железнодорожных переездах ОАО "РЖД" отсутствуют специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, а также видеозаписи, работающие в автоматическом режиме.

В соответствии с законом, владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами для фиксации нарушений правил дорожного движения, устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах железнодорожных переездов, в соответствии с требованиями.

Прокуратура направила в суд иски с требованием обязать РЖД устранить нарушения.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: РЖД, прокуратура, камеры
  Рубрика: Происшествия
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