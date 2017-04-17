Ислям Якупов: "Следователь должен быть морально чист и объективен"

Следователь из Печоры Ислям Якупов готовится к всероссийскому профессиональному конкурсу на звание лучшего в своей профессии. "Комиинформ" узнал, как ему удалось выиграть в региональном этапе и где взять вдохновения в таком сложном деле.

- Ислям Дявлятшинович, как вы пришли в профессию? Как давно работаете в Печоре?

- В профессию меня привело желание работать по специальности. В 2011 году я окончил институт юстиции Саратовской государственной академии права по специальности "юриспруденция". После окончания учебы прошел срочную военную службу, и после демобилизации летом 2012 года встал вопрос о трудоустройстве

Еще со студенческой скамьи мне импонировала следственная работа. Первый опыт был получен во время прохождения производственной практики на старших курсах обучения в вузе. Попытался трудоустроиться в следственное управление по месту жительства, но резерв оказался таким большим, что пришлось бы ждать трудоустройства неопределенное время. Тогда я вспомнил о том, что еще во время учебы в академии к нам приезжала руководитель отдела кадров следственного управления СК России по Коми и приглашала студентов после окончания обучения на работу в республику. Я созвонился с отделом кадров, мне предложили прислать пакет документов для рассмотрения моей кандидатуры, что я и сделал. Еще через некоторое время мне позвонили и пригласили в Сыктывкар.

После того, как я прибыл в столицу Коми и прошел все необходимые процедуры, был зачислен в кадровый резерв следственного управления. Буквально через две недели мне позвонили и сообщили о том, что имеется вакантная должность в Печоре и пригласили на работу именно туда

Таким образом, с сентября 2012 года я приступил к исполнению своих обязанностей в должности следователя следственного отдела по городу Печора СУ СК России по Коми.

- Есть ли у Печоры своя специфика в плане преступности?

- В связи с тем, что опыта работы в других местностях у меня не было, то однозначно ответить на этот вопрос я не могу. В Печоре регистрируется большое количество преступлений против личности, в сфере экономики, государственной власти. К примеру, в 2016 году имел место рост преступлений против жизни и здоровья (убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Какие самые интересные дела в своей практике можете отметить?

- Как правило, таковыми становятся преступления, совершенные при неочевидных обстоятельствах.

Одно из таких дел было возбуждено по факту обнаружения тела женщины с признаками криминальной смерти в строительном вагончике недалеко от ж\д вокзала станции Печора в январе 2014 года. Потерпевшей оказалась жительница Перми. С момента совершения преступления до момента обнаружения трупа прошло несколько дней, и часть следов, оставленных преступником на месте преступления, могли быть утрачены. Что называется по горячим следам раскрыть данное убийство не получилось

В течение месяца следователи и оперативники непрерывно работали с целью установления и задержания преступника. В результате были получены данные о возможной причастности к данному преступлению 18-летнего жителя Печоры. В ходе общения с молодым человеком ему были предъявлены доказательства его причастности к совершенному преступлению, а именно, обнаруженные на месте преступления его генетические следы, а также следы потерпевшей на изъятой у него одежде. Под весом неопровержимых улик юноша признался в совершенном преступлении и дал признательные показания об обстоятельствах его совершения

Оказалось, что молодой человек познакомился с потерпевшей в районе ж\д вокзала незадолго до преступления. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и сама предложила юноше выпить. В ходе распития спиртного между потерпевшей и молодым человеком произошла ссора, в ходе которой юноша нанес женщине не менее 11 ударов кулаком руки в область лица, после чего сразу же покинул место преступления. Потерпевшей были причинены несовместимые с жизнью телесные повреждения, и через некоторое время она скончалась на месте преступления

Удивительным было то, что через несколько дней после произошедшего юноша со своими знакомыми пришел к этому месту, где еще находился труп женщины. Молодые люди сообщили об этом в полицию, заявив, что женщина им неизвестна, и что с ней произошло, они не знают. В дальнейшем был выявлен еще один факт преступной деятельности юноши - он вымогал деньги у подростка.

В результате рассмотрения уголовного дела в Печорском городском суде он был признан виновным в совершении двух преступлений и приговорен к восьми годам лишения свободы

Второе дело – по факту обнаружения трупа мужчины в результате пожара в одной из квартир жилого многоквартирного дома Печоры летом 2015 года. Каких-либо телесных повреждений на трупе мужчины не имелось, было установлено, что его смерть наступила в результате отравления окисью углерода. Однако результаты осмотра места происшествия, а также результаты проведенных первоначальных следственно-оперативных действий показали, что был совершен поджег квартиры, к которому причастен один из жильцов

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства общеопасным способом, а также покушения на убийство двух и более лиц, поскольку было установлено, что на момент поджога квартиры в ней находились еще две женщины, которые могли стать жертвами поджога, и целью злоумышленника была именно их смерть. Благодаря слаженной работе экстренных служб женщины были спасены и эвакуированы пожарными из горящей квартиры. В ходе следствия обвиняемый утверждал, что убивать он никого не хотел, а хотел только уничтожить имущество – квартиру. Однако было доказано обратное, и в результате приговором Верховного суда Коми мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Еще одно интересное дело я расследовал осенью 2015 года. Было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями на пустыре в одном из районов Печоры. Сложность раскрытия преступления заключалась в неочевидности обстоятельств, при которых оно было совершено, а также тот факт, что на момент обнаружения трупа мужчины прохожими, его лицо было обглодано собаками и то, что каких-либо документов при мужчине обнаружено не было.

Однако в короткий промежуток времени оперативными службами была установлена личность мужчины, а грамотно проведенный осмотр места происшествия позволил нам установить дом и подъезд, в котором, как выяснилось позднее, было совершено преступление, и из которого тело мужчины было вынесено на улицу. В одной из квартир подъезда, к которому вели следы, были обнаружены следы совершенного преступления, а также личные вещи обнаруженного мужчины. Эти факты явились весомыми доказательствами причастности хозяина квартиры к совершенному преступлению, мужчина отпираться не стал и сообщил об обстоятельствах, при которых он совершил убийство мужчины, а также как в последующем скрывал следы совершенного преступления.

Приговором Печорского городского суда он был признан виновным в убийстве и приговорен к восьми годам лишения свободы

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- Какими качествами должен обладать следователь, чтобы лучше всех выполнять свою работу?

- Таковых конечно много. Я считаю, что каждый следователь, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности, должен быть трудолюбивым, честным, беспристрастным, объективным, справедливым, устойчивым, скромным, решительным, иметь высокую работоспособность, моральную чистоту и внутреннюю уверенность в том, что делаешь. Считаю, что без этих качеств следователю сложно выполнять свою работу на требуемом высоком уровне

- С какими проблемами сталкиваетесь в своей работе и как предлагаете их решать?

- В ряде случаев возникают сложности в доказывании тех или иных преступных эпизодов. Иногда проблемы возникают в связи с активным противодействием со стороны защиты. Но полагаю, что органам следствия законом предоставлено достаточно инструментов для преодоления такого противодействия.

На первоначальном этапе своей работы в Печоре одной из проблем, к примеру, лично для меня, стала территориальная протяженность республики. Много времени занимает производство сложных судебных экспертиз, большая часть которых проводится в Сыктывкаре. Однако за короткое время я осознал этот факт и стал планировать свою работу с учетом этих особенностей.

- Как будете готовиться к российскому конкурсу?

- Буду держать за себя кулаки. А если серьезно, то буду со всей ответственностью продолжать трудиться во благо нашего Отечества.

- Где черпаете силы и вдохновение для своего тяжелого труда?

- Вдохновение конечно же черпаю в кругу семьи. Своей семьи у меня, к сожалению, пока нет, но думаю, что наверстаю упущенное. А пока вдохновение мне придают поддержка моих родителей, сестры и друзей. Именно общение с родными и друзьями придают мне силы. Также полезна психологическая и эмоциональная разгрузка. Для меня это спорт: играю в футбол, настольный теннис, хожу в бассейн и тренажерный зал.