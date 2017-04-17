В Коми утвердили особенности 38 исторических памятников

В Коми в минувшем году 109 объектов культурного наследия были направлены на госрегистрацию, из них 46 являются археологическими памятниками. Об этом на заседании Общественного совета при Управлении Коми по охране объектов культурного наследия сообщил заместитель начальника ведомства Сергей Павлюшин.

По его словам, в минувшем году доля объектов культурного наследия Коми, информация о которых внесена в электронную базу данных единого госреестра памятников истории и культуры народов России, выросла до 72%. В конце 2015 года этот показатель достигал 33%.

Приказами Управления в 2016 году были утверждены особенности, составляющие предмет охраны 38 объектов культурного наследия. К примеру, особенностями "Дворца пионеров и школьников" (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 21) признаны исторические габариты здания по существующему плану и высоте, конструкции несущих внутренних и наружных оштукатуренных стен (кладка из красного кирпича на известковом растворе), форма и конструкция кровли, архитектурное решение и композиция главного фасада, создающие архитектурный и исторический облик здания.

К особенностям отнесены и декоративные элементы фасадов здания - пилястры с капителями ионического ордера и огибающие лопатки ризалита, завершенные треугольным фронтоном, тимпан фронтона, украшенный барельефами с пионерской символикой (пионерским значком в картуше, гирляндой, знаменами, горнами, лентами), фриз из пяти горельефов со сценами из пионерской жизни над арочными окнами ризалита второго этажа здания, арочное обрамление окон второго этажа ризалита здания, лепное обрамление прямоугольных окон второго этажа здания (по периметру) и многое другое.

Особенностями признаны также формы и размеры крыльца, дверных и оконных проемов, рисунок переплетов оконных рам, цвет стен и декоративных элементов, историческая планировка здания.

В зрительном зале – это потолочные розетки с узором геометрической формы в обрамлении венка, гирлянд и пятиконечных звезд, припотолочный фриз с растительным орнаментом, переходящий в многообломный карниз, поддерживаемый волютообразными кронштейнами, обрамление арки сцены в виде растительного венка с картушем, опирающимся на горизонтальные волюты в вершине арки. На лестничных клетках - чугунное ограждение лестничных перил, на чердаке - спуско-подъемные механизмы люстр.

Также были разработаны и утверждены границы территорий 29-ти исторических памятников, которые являются их неотъемлемой составляющей.

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия содержит информацию о том, какая деятельность разрешена, а какая – запрещена.

К примеру, на территории бывшего начального земского училища в селе Выльгорт Сыктывдинского района разрешены работы по благоустройству и озеленению, установка информационных надписей, обозначений, установка малых архитектурных форм (ограды, фонарных столбов, скамеек и др.), не нарушающих историческую среду, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных участков и другое.

На территории объекта культурного наследия запрещены новое строительство, хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика объекта, самовольная вырубка растительности, установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия средств технического обеспечения, в том числе кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, автостоянки и любые рекламные конструкции.