Администрация Ухты утвердила новую концепцию майских праздников

Первое заседание оргкомитета по подготовке к майским праздникам в Ухте прошло 10 апреля под председательством заместителя руководителя администрации города Марины Метелевой. В этом году привычный "смешанный" парад 9 мая, в котором участвуют и трудовые коллективы, и представители правоохранительных органов, и колонна "Бессмертного полка" уйдет в прошлое. Как отмечали сами горожане, слишком долго в ветреную и часто дождливую северную погоду начала мая приходилось ждать начала движения на открытом воздухе.

Еще одна важная тенденция последних лет, считают в мэрии, - это незаслуженно забытый Первомай, который некогда был главным праздником трудящихся города и выводил на улицы тысячи ухтинцев.

В этом году торжественное шествие трудовых коллективов состоится 1 мая. Организаторы надеются, что оно будет красочным и массовым, и приглашают к участию в шествии все трудовые коллективы Ухты. Маршрут будет привычным – движение по "старому городу" до Первомайской площади. К 1 мая город будет празднично украшен, сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность участников праздника.

Праздничные мероприятия 9 мая в Ухте будут полностью отвечать содержанию даты – 72-ой годовщине Великой Победы. Колонна "Бессмертного полка" в этом году начнет движение от Комсомольской площади. Члены оргкомитета хотят, чтобы подлинное выражение народной памяти не сталкивалось с искусственными ограничениями – весь город увидит, как по его улицам идут потомки тех, кто победил фашизм. На Первомайской площади, как и всегда, запланирован торжественный парад, в старой части города будет работать несколько концертных площадок, а фронтовой каши хватит на всех.

Оргкомитет по подготовке празднования 1 и 9 мая продолжил работу 14 апреля. На расширенное заседание пригласили представителей предприятий и общественный организаций Ухты. Они сошлись во мнении, что разделение двух праздников – шаг в верном направлении.

Ежегодно в параде 9 мая принимает участие техника ухтинских предприятий, украшенная специально к празднику Победы. Транспорт проедет отдельной колонной 9 мая, а техника, которая используется предприятиями в других городских праздниках, к примеру в "Карнавале нефти и газа", будет двигаться перед колоннами своих предприятий во время шествия трудовых коллективов 1 мая.

Оргкомитет продолжит свою работу для окончательного решения оставшихся праздничных вопросов.