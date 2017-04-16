Администрация Ухты утвердила новую концепцию майских праздников

16 апреля 2017 года, 21:45 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Первое заседание оргкомитета по подготовке к майским праздникам в Ухте прошло 10 апреля под председательством заместителя руководителя администрации города Марины Метелевой. В этом году привычный "смешанный" парад 9 мая, в котором участвуют и трудовые коллективы, и представители правоохранительных органов, и колонна "Бессмертного полка" уйдет в прошлое. Как отмечали сами горожане, слишком долго в ветреную и часто дождливую северную погоду начала мая приходилось ждать начала движения на открытом воздухе.

Еще одна важная тенденция последних лет, считают в мэрии, - это незаслуженно забытый Первомай, который некогда был главным праздником трудящихся города и выводил на улицы тысячи ухтинцев.

В этом году торжественное шествие трудовых коллективов состоится 1 мая. Организаторы надеются, что оно будет красочным и массовым, и приглашают к участию в шествии все трудовые коллективы Ухты. Маршрут будет привычным – движение по "старому городу" до Первомайской площади. К 1 мая город будет празднично украшен, сотрудники правоохранительных органов обеспечат безопасность участников праздника.

Праздничные мероприятия 9 мая в Ухте будут полностью отвечать содержанию даты – 72-ой годовщине Великой Победы. Колонна "Бессмертного полка" в этом году начнет движение от Комсомольской площади. Члены оргкомитета хотят, чтобы подлинное выражение народной памяти не сталкивалось с искусственными ограничениями – весь город увидит, как по его улицам идут потомки тех, кто победил фашизм. На Первомайской площади, как и всегда, запланирован торжественный парад, в старой части города будет работать несколько концертных площадок, а фронтовой каши хватит на всех.

Оргкомитет по подготовке празднования 1 и 9 мая продолжил работу 14 апреля. На расширенное заседание пригласили представителей предприятий и общественный организаций Ухты. Они сошлись во мнении, что разделение двух праздников – шаг в верном направлении.

Ежегодно в параде 9 мая принимает участие техника ухтинских предприятий, украшенная специально к празднику Победы. Транспорт проедет отдельной колонной 9 мая, а техника, которая используется предприятиями в других городских праздниках, к примеру в "Карнавале нефти и газа", будет двигаться перед колоннами своих предприятий во время шествия трудовых коллективов 1 мая.

Оргкомитет продолжит свою работу для окончательного решения оставшихся праздничных вопросов.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: праздник, Победа, первомай, парад, митинг, май, концепция
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:13 14.04.2017
"Мои Документы" в Коми продолжают поддержку акции "Бессмертный полк"
12:10 14.04.2017
Сыктывкарцы попросили в День победы обеспечить автобусы на кладбище
12:01 14.04.2017
В Великий четверг специалисты соцзащиты помогли ветеранам прибраться в квартирах


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus