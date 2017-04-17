Многодетной семье из Эжвы требуется помощь

17 апреля 2017 года, 8:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Отделение социальной помощи семье и детям Эжвинского района Сыктывкара обратилось ко всем неравнодушным жителям с просьбой о помощи.

Многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации необходимы обувь и демисезонная верхняя одежда на девочек в возрасте одного года (рост 86) и три года (рост 104); на мальчика 12 лет – спортивная одежда.

"Семья, о которой идет речь, попала в трудную жизненную ситуацию в связи с тем, что мать находится в отпуске по уходу за ребенком, а отец остался без работы, - пояснили "Комиинформу" в учреждении. - Мужчина перебивается временными заработками. Нужны вещи в хорошем состоянии. На сегодня откликнулись несколько человек, но вещей собрано мало. По деньгам сбор не открывается".

Всех неравнодушных граждан просят обращаться по адресу ул. Мира, 19 или по телефону 62-55-60.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: эжва, помощь, дети, вещи
  Рубрика: Общество
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