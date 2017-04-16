На объекты капстроительства за 2016 год в Коми не освоен полностью 1 млрд руб

Не все органы исполввласти в Коми, отвечающие за исполнение госпрограмм по отраслям в части возведения новых и приведения в порядок действующих объектов капитального строительства, освоили по итогам прошлого года предусмотренные бюджетные инвестиции. Об этом сообщил руководитель ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Вячеслав Литвинов.

Напомним, Служба выполняет функции госзаказчика по проектированию и строительству объектов госсобственности в рамках адресной инвестиционной программы. Доведенный до Службы лимит бюджетных инвестиций в прошлом году превысил 1,1 миллиарда рублей (558,6 миллиона – средства федерального бюджета, 550,3 миллиона – из казны Коми). Лимиты бюджетных инвестиций в разрезе республиканских госпрограмм были распределены с приоритетом на социальные отрасли.

"Так, на развитие образования было отведено 804,6 миллионов рублей (72 процента от общего объема средств), здравоохранения – 208,6 миллионов (19 процентов), на соцзащиту населения – 64,8 миллионов (6 процентов), на газификацию – 19,2 миллиона (2 процента), на развитие физкультуры и спорта – 11,6 миллионов (1 процент)", - перечислил Вячеслав Литвинов.

Из республиканского бюджета профинансировано за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги около 400 миллионов рублей (более 73 процентов от планового лимита).

"Особенно существенное неосвоение бюджетных инвестиций произошло по программе "Развитие образования". Это касается строительства школы в микрорайоне Орбита Сыктывкара. Генподрядчик не обеспечил выполнение условий госконтракта, связано это с низкими темпами строительно-монтажных работ, что привело к неосвоению выделенных средств как республиканского, так и федерального бюджетов", - отметил Вячеслав Литвинов.

По линии развития физкультуры и спорта затрачено средств более чем в два раза меньше от намеченного. Почти в полном объеме израсходованы средства по программам развития соцзащиты населения и развития здравоохранения. Лидер же – Минстрой: это ведомство освоило 100 процентов от плана (в рамках программы "Развитие строительства и ЖКХ, энергосбережения и повышение энергоэффективности").

"Сумма начисленных пеней и штрафов за ненадлежащее исполнение подрядчиками и поставщиками госконтрактов в целом по нашему учреждению превысила 60 миллионов рублей. Удержано и перечислено в доход республиканского бюджета 49 миллионов. Фактические выплаты из него по судебным решениям насчитывают около миллиона рублей", - пояснил директор "Службы единого заказчика".

По итогам прошлого года введены в эксплуатацию два объекта капстроительства, как и было, с его слов, предусмотрено адресной программой. Это строительство распределительного газопровода в столице Коми, что позволит подключить к нему более 170 частных домов в местечке Чит. А также - открытие спального корпуса на 50 мест со столовой в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Емве Княжпогостского района: тем самым, закрыта очередность в учреждения соцзащиты такого профиля в Коми.

"В 2016-ом с баланса нашего учреждения в казну Коми передано более чем на миллиард рублей имущества и объектов завершенного строительства. Остаточная сумма по таковым на начало года - 4,6 миллиарда рублей", - добавил докладчик.

Кроме того, в минувшем году в "Службе единого заказчика" проведено более десяти внешних проверок. По результатам выявленных нарушений учреждение подготовило возражения, в рамках гарантийных обязательств направлены претензионные письма подрядчикам. При этом, как заверил руководитель, им приняты во внимание замечания Контрольно-счетной палаты Коми для недопущения таковых в будущем.