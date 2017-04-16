Жители Коми приняли участие в создании гигантского кулича

16 апреля 2017 года, 15:00 | Сыктывкар

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл освятил "Корзину доброты" с тысячами пасхальных яиц и большой кулич весом около 1500 килограммов, сообщила патриаршая пресс-служба.

Пасхальный кулич был изготовлен из семи частей, которые собрали воедино и украсили у храма Христа Спасителя православные волонтеры.

В акции приняли участие представители молодежного отдела Московской городской епархии, волонтеры фонда продовольствия "Русь", участники движения "Православные добровольцы", среди которых - наш земляк, ухтинец Олег Сенюков.

"Каждый год мы преподносим нашему патриарху необычный подарок на Пасху, устраиваем "флешмоб". В этом году помимо "флешмоба" с участием более тысячи человек, который состоится сегодня вечером, мы испекли еще и кулич. Идея его создания зрела у нас уже давно, но мы понимали, что технически все это очень непросто. В процессе выпечки кулича нам удалось соблюсти и кулинарные технологии, и православные традиции. Огромное спасибо и вашим землякам, за участие в этом проекте",- рассказал "Комиинформу" руководитель молодежного отдела Московской городской епархии и руководитель движения "Православные добровольцы" Михаил Куксов, он же инициатор и идейный вдохновитель проекта.

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Кулич, по словам М.Кускова, испекли на фабрике в Уфе, после чего доставили в Москву на самолете. Попробовать уникальное угощение смогут порядка 4000 человек. Раздача освященного кулича будет после поздравительного "флешмоба", который пройдет в шесть часов вечера у храма Христа Спасителя.

Под контролем М.Кускова организацией процесса выпечки и сборки руководил Олег Сенюков.

"Кулич состоит из условных семи блинов, а каждый блин, в свою очередь, из 20-60 кусочков. На кондитерской фабрике трудились около 800 человек, еще 60 собирали его еще почти двое суток. Конечно, нюансы были, и еще в пятницу никто не был уверен, что все получится, даже машина, которая его перевозила, с трудом выдержала такой вес, не смотря на грузоподъемность в полторы тонны. Реализовать эту идею было довольно трудно",- отметил он.

На изготовление кулича были использованы 1000 яиц, полтонны муки, 200 кг сливочного масла, 200 литров подсолнечного масла, 100 кг сахара, 200 кг изюма, 50 литров молоки и 6 литров коньяка.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: православие, патриарх, пасха, кулич
  Рубрика: Общество
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