В Седкыркеще коммунальщики приступили к обязанностям только после вмешательства МЧС

Жительница поселка Седкыркещ под Сыктывкаром обратилась в МЧС Коми с просьбой о помощи. В квартире женщины уже пятый день течет труба горячего водоснабжения. В управляющей компании заявили, что сантехник "находится в запое", поэтому сделать ничего они не могут, а в качестве решения проблемы предложили отключить отопление во всем доме.

"В квартире живет маленький ребенок, скоро поселок будет отрезан от большой земли в результате половодья, - рассказала "Комиинформу" сыктывкарка, которая находится в положении. - Небольшая проблема может вылиться в нештатную ситуацию, когда замерзнет весь многоквартирный дом. А мне сообщают, что сантехник пьет и в УК ничего сделать не могут".

Такое безответственное отношение женщина терпеть не стала и обратилась в МЧС по Коми. Спасатели не отказали беременной сыктывкарке и вмешались в ситуацию. На следующий день в квартиру пришли представители УК, которые обещали в понедельник отремонтировать трубу.

Напомним, это уже не первый случай, когда МЧС помогает решить коммунальные проблемы, что совершенно не входит в их обязанности. В Сыктывкаре в марте жильцы 14-этажного дома вызвали МЧС из-за потопа в квартире.