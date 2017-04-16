В Седкыркеще коммунальщики приступили к обязанностям только после вмешательства МЧС

16 апреля 2017 года, 13:56 | Сыктывкар

Жительница поселка Седкыркещ под Сыктывкаром обратилась в МЧС Коми с просьбой о помощи. В квартире женщины уже пятый день течет труба горячего водоснабжения. В управляющей компании заявили, что сантехник "находится в запое", поэтому сделать ничего они не могут, а в качестве решения проблемы предложили отключить отопление во всем доме.

"В квартире живет маленький ребенок, скоро поселок будет отрезан от большой земли в результате половодья, - рассказала "Комиинформу" сыктывкарка, которая находится в положении. - Небольшая проблема может вылиться в нештатную ситуацию, когда замерзнет весь многоквартирный дом. А мне сообщают, что сантехник пьет и в УК ничего сделать не могут".

Такое безответственное отношение женщина терпеть не стала и обратилась в МЧС по Коми. Спасатели не отказали беременной сыктывкарке и вмешались в ситуацию. На следующий день в квартиру пришли представители УК, которые обещали в понедельник отремонтировать трубу.

Напомним, это уже не первый случай, когда МЧС помогает решить коммунальные проблемы, что совершенно не входит в их обязанности. В Сыктывкаре в марте жильцы 14-этажного дома вызвали МЧС из-за потопа в квартире.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: труба, сантехник, отопление, МЧС
  Рубрика: Происшествия
  • 4
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:37 15.04.2017
Конструкции деревянного дома по улице Печорской в Сыктывкаре не выдержали ливня
12:22 15.04.2017
Минстрой Коми проверит планы муниципалитетов по подготовке к зиме
14:15 14.04.2017
Управляющие компании Сыктывкара в недельный срок должны привести в порядок контейнерные площадки


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus