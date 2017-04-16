В Санкт-Петербурге погиб студент из Коми

16 апреля 2017 года, 10:50 |
Фото: spb.cian.ru

В полицию Всеволжского района Ленинградской области 14 апреля в 21.14 поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что слышал в доме выстрелы, после чего из окна дома выпал мужчина с колото-резанной раной в животе и на подбородке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки полицейские установили, что под окнами дома действительно лежит тело мужчины. Погибшим оказался 19-летний Глеб Изъюров, уроженец Коми, который учился на первом курсе государственного медицинского ветеринарного университета и проживал в квартире своего знакомого студента из Коми.

В ходе допроса рассказал студент второго курса технологического института, 14 апреля около 20.00 Г.Изъюров пришел в квартиру в подавленном настроении, взял в руки нож и предложил своему знакомому убить его и себя. Студент испугался, выхватил нож и воткнул в живот Изъюрову, после чего выбросил оружие в прихожую. В это время позвонили в дверь - пришел однокурсник-ветеринар. Пока тот открывал дверь и заводил в комнат пришедшего, Изъюров залез на подоконник и выпрыгнул из окна.

Молодой человек явился в полицию с повинной и рассказал, что произошла ссора, в ходе которой он нанес погибшему ножевое ранение целях самозащиты. После чего побежал звать на помощь. В это время Изъюров выпрыгнул из окна 12 этажа.

Расследование произошедшего продолжается.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: студент, санкт-петербург, ранение, Мурино, ветеринар
  Рубрика: Происшествия
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