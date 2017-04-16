В Коми вернутся морозы

В течение недели в республике будет преобладать устойчивая холодная погода, сообщает ЦГМС Коми.

Уходящий на восток циклон затянет в регион арктический воздух. Температура в ночные часы будет понижаться до -3...-8С, на севере в центральных районах до -15С, в дневные часы - перейдёт к отрицательным значениям от 0...до -5С.

Осадки в течение недели пройдут в виде снега.

Ожидается, что на большей части территории холодная погода удержится в течение всей недели. Отклонение среднесуточных температуры воздуха в сторону холода составит в среднем 4-6 градусов.