В Коми вернутся морозы
В течение недели в республике будет преобладать устойчивая холодная погода, сообщает ЦГМС Коми.
Уходящий на восток циклон затянет в регион арктический воздух. Температура в ночные часы будет понижаться до -3...-8С, на севере в центральных районах до -15С, в дневные часы - перейдёт к отрицательным значениям от 0...до -5С.
Осадки в течение недели пройдут в виде снега.
Ожидается, что на большей части территории холодная погода удержится в течение всей недели. Отклонение среднесуточных температуры воздуха в сторону холода составит в среднем 4-6 градусов.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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10:31В Коми вернутся морозы
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