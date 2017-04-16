Своевременный текущий ремонт домов позволит избежать капитального

Своевременная и полнообъемная оплата ЖКУ собственниками помещений в многоквартирных домах позволит управляющим компаниям качественнее содержать жилфонд и, тем самым, оградить его от потребности в капитальном ремонте. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Коми – руководитель Минстроя Константин Лазарев, подводя итоги коллегии ведомства.

Как уже сообщал "Комиинформ", на неделе руководство Минстроя на заседании коллегии при участии руководителей органов местного самоуправления подвело итоги за прошлый год. После докладов представителей ведомства о результатах по основным направлениям работы собравшиеся задавали волнующие их вопросы.

Так, первый замруководителя администрации Корткеросского района Александр Артеев, поднявший тему капитального ремонта многоквартирных домов, поинтересовался о возможности возвращения к системе софинансирования таких работ из бюджета.

"За 2010 – 2015 годы, когда такие расходы несли не только собственники, но и государство, в нашем муниципальном образовании удалось привести в порядок почти полсотни домов, которые в ином случае превратились бы в аварийные", - высказался Александр Артеев. По его словам, на сегодня срочный капремонт требуется еще почти сотне домов в поселениях. А с нынешним уровнем собираемости взносов с жильцов накапливать средства придется не одно десятилетие.

Константин Лазарев отметил, что с подключением казны затраты покрывать было бы, разумеется, легче и быстрее, но вопрос упирается в дефицитность так регионального, так и муниципальных бюджетов. Помимо этого, органы местного самоуправления ежегодно накапливают долги по обязательным платежам в сфере ЖКХ – по взносам на тот же капремонт муниципального жилья, а также за ЖКУ, в том числе за энергоресурсы.

"Чтобы дома не требовали как можно дольше времени капитального ремонта, нужно обеспечить их полноценное содержание и обслуживание. Для этого собственникам жилых помещений, а это и население, и органы местного самоуправления, следует вовремя и в полном объеме оплачивать ЖКУ, в том числе текущий ремонт", - пояснил вице-премьер.

В тех домах, которые уже нуждаются в капремонте, накопить средства возможно было бы быстрее, если бы минимальный размер взноса был увеличен с учетом экономических реалий. Однако в этом вопросе по поручению Главы Коми Сергея Гапликова правительством региона проводится взвешенная и социально ориентированная тарифная политика.