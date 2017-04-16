Покупка контрабаса на сайте "Авито.ру" обернулась для ухтинца потерей 25 тысяч рублей

В полицию Ухты обратился 33-летний мужчина, который рассказал об очередном мошенничестве с помощью сайта "Авито", сообщает МВД по Коми.

Ухтинец заказал на сайте контрабас, доставить который обещал продавец из другого региона. Но после перевода на карточку 25 тысяч рублей в качестве оплаты объявление о продаже музыкального инструмента с сайта исчезло. Ухтинец был уверен, что объявление снято, так как сделка уже произведена. Но набирая несколько раз в день номер продавца, он слышал фразу "аппарат абонента выключен". Поняв, что стал жертвой мошенников, молодой человек отправился в городской отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "мошенничество".

Отделом дознания ведется расследование.

МВД по Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к сделкам посредством сети: "Напоминаем, что при приобретении, продаже товаров либо совершении других сделок не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении. Также необходимо тщательно проверить всю информацию о поставщике товаров и услуг, найти отзывы граждан. При малейших сомнениях следует отказаться от сделки или покупки".