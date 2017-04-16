Сергей Гапликов поздравил жителей республики с праздником Пасхи

16 апреля 2017 года, 9:56 |
Фото rkomi.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в праздничных торжествах вместе с прихожанами Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре.

Глава республики по традиции сопроводил благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, из Москвы в Сыктывкар.

Сергей Гапликов поздравил всех жителей республики со светлым праздником: "Схождение благодатного огня является чудом, подтверждающим продолжение жизни. Христос Воскресе!".

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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