Сергей Гапликов поздравил жителей республики с праздником Пасхи
Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в праздничных торжествах вместе с прихожанами Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре.
Глава республики по традиции сопроводил благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, из Москвы в Сыктывкар.
Сергей Гапликов поздравил всех жителей республики со светлым праздником: "Схождение благодатного огня является чудом, подтверждающим продолжение жизни. Христос Воскресе!".
Комиинформ
Рубрика: Общество
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