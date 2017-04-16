В Воркуте задержали сбытчика дезоморфина

16 апреля 2017 года, 13:48 | Воркута
Фото: МВД Коми

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Воркуте задержали 31-летнего местного жителя, который наживался на незаконном производстве и сбыте наркотических средств, сообщает региональное МВД .

Полиция установила два факта сбыта дезоморфина. В обоих случаях покупатели добровольно передали правоохранителям приобретенный у сбытчика шприц с наркотиком.

Изъятые вещества направили на физико-химическое исследование, экспертиза показала, что жидкость в шприцах является дезоморфином.
В ходе обыска квартиры подозреваемого правоохранители также изъяли наркотик.

Следователи квалифицировали действия подозреваемого по ч.1 и ч.3 ст.228.1 УК РФ "незаконные производство, сбыт, или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и возбудили уголовное дело.

В настоящее время в отношении воркутинца избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: наркотики, клиент, дезоморфин
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:44 16.04.2017
В Санкт-Петербурге погиб студент из Коми
19:40 14.04.2017
Несколько детей в Коми проходят лечение после игры в "группах смерти"
08:33 14.04.2017
На Тентюковской улице в Сыктывкаре искали бомбу


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus