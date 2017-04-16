В Воркуте задержали сбытчика дезоморфина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Воркуте задержали 31-летнего местного жителя, который наживался на незаконном производстве и сбыте наркотических средств, сообщает региональное МВД .

Полиция установила два факта сбыта дезоморфина. В обоих случаях покупатели добровольно передали правоохранителям приобретенный у сбытчика шприц с наркотиком.

Изъятые вещества направили на физико-химическое исследование, экспертиза показала, что жидкость в шприцах является дезоморфином.

В ходе обыска квартиры подозреваемого правоохранители также изъяли наркотик.

Следователи квалифицировали действия подозреваемого по ч.1 и ч.3 ст.228.1 УК РФ "незаконные производство, сбыт, или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и возбудили уголовное дело.

В настоящее время в отношении воркутинца избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.