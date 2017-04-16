На ночной пасхальной службе в Сыктывкаре читали Евангелие на китайском языке

Православные отмечают свой самый великий праздник - Пасху, или Воскресение Христова. Во всех приходах Коми прошли праздничные богослужения.

Более тысячи прихожан по традиции пришли в Свято-Казанский храм в местечке Кочпон. Духовные дети настоятеля приезжают на большие праздники из разных уголков страны: из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Гамбурга.

В течение всего субботнего дня в храме освящались пасхальные дары: куличи, пасхи, яйца, вино. Освятить продукты к домашнему столу можно будет и все воскресенье.

Прихожане начали стягиваться в храм за два часа до службы: кто-то хотел освятить куличи, кто-то - подготовиться к Причастию. За полтора часа до службы в храме развернулась благотворительная ярмарка с поделками воспитанников воскресной школы.

Настоятель храма архимандрит Филипп (Филиппов) подробно расписал все этапы службы. Сначала идет полуночница, во время которой можно прилагаться к плащанице, символизирующей гроб Господень. В ходе службы священники заносят плащаницу в алтарь и наступает черед утрени. В свою очередь, ей предшествует крестный ход, а заутреня начинается у ворот храма диалогом хора, оставшегося внутри и священнослужителей. Этот эпизод отсылает нас к событиям почти двухтысячелетней давности, когда у камня в гроб Господень стояли ученики и жены-мироносицы, еще не в силах постичь.

После "диалога" двери храма распахиваются, звучат первые поздравления, прихожане спешат в храм, стараясь, чтобы ветер не задул свечи, с которыми они совершали крестный ход.

На заутрени звучат первые радостные кондаки и молитвы. Поют и хор, и община, скоро наступит Пасхальный час, который сменится литургией и причащением Святых Христовых тайн.

Священнослужители переодеваются в облачения различных цветов, символизирующих годовой православный цикл.

Важными этапами пасхальной литургии являются приветствия Патриарха Московского и Всея Руси и архиепископа Сыктыкарского и Коми-зырянского. Их настоятель зачитывает с амвона. Кроме того, чтение Евангелия также отличается от обычного. Читается отрывок от Евангелия от Иоанна на разных языках мира. В этом году для оглашения радостной вести в Свято-Казанском храме звучало 18 языков. Впервые был зачитан отрывок на китайском языке.

Кульминацией службы стало таинство Евхаристии: около сотни прихожан причащались с эту ночь.

Вместе с родителями службу мужественно отстояли (а кое-кто отсидел или отлежал на лавочках) дети.

Прощаясь с паствой (ненадолго, т.к. в 8 утра в храме снова литургия, вечерняя служба - в 16 часов, а утром в понедельник литургию в кочпонском храме отслужит архиепископ Питирим), о.Филипп пожелал всем умножать "талант любви" и не вырывать руку из руки Господа, который ведет нас ко спасению