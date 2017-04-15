Подробности смертельной аварии в Сыктывкаре: водитель "Хендай Соната" не справился с управлением

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП в Сыктывкаре.

Как сообщили "Комиинформу" в ГИБДД столицы Коми, по предварительным данным, водитель 1994 года рождения управлял "Хендай Соната". Личность молодого мужчины сейчас устанавливается.

Транспорт двигался по Морозова со стороны Катаева к улице Коммунистической. В районе дома №21 по Морозова водтель не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

Сам водитель и пассажир, находившийся на переднем сидении, скончались до приезда скорой помощи.

Также девушка-пассажир, ехавшая на заднем сидении, доставлена в реанимацию. Ее состояние - очень тяжелое.

Напомним, страшная авария произошла в 21:02 в районе железнодорожного вокзала.

Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00.