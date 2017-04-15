Сергей Гапликов везет из Иерусалима благодатный огонь для празднования Пасхи

15 апреля 2017 года, 22:45 |

Коми встретит Пасху с главным ее символом. Глава республики Сергей Гапликов вскоре вылетит из Иерусалима в Сыктывкар с частицей Благодатного Огня. Об этом руководитель региона сообщил сам – через личный аккаунт в Твиттере.

Сергей Гапликов у себя на странице (https://twitter.com/gaplikov) написал: "Великое пасхальное таинство, схождение благодатного огня. Завораживающая красота! Торжество вечной жизни, как завещал Господь". Он выложил фотографии и видео из храма Гроба Господа Иисуса Христа в Иерусалиме.

"Схождение благодатного огня. Везём в Сыктывкар!" - поделился радостью с верующими земляками глава Коми.

Как выяснил "Комиинформ", его прилет в республику ожидается ночью специальным авиарейсом. Даже если не удастся застать ночную службу, частица главного символа Пасхи будет им доставлена в кафедральный Свято-Стефановский собор к утреннему праздничному богослужению.

Напомним, в прошлом году на Светлое Христово Воскресение Сергей Гапликов выполнил эту же миссию, привезя частицу благодатного огня из Иерусалима в столицу Коми.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Общество
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