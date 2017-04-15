В столице Коми в ДТП погибли два человека и еще один серьезно пострадал. Страшная авария произошла после 21 часа в районе железнодорожного вокзала. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара.

Как уточнили очевидцы, на пересечении улиц Морозова и Коммунистическая легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП.

Точные причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. На месте работают правоохранители.