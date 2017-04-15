В столице Коми в ДТП погибли два человека

15 апреля 2017 года, 22:50 | Сыктывкар
Фото Олега Галингера

В столице Коми в ДТП погибли два человека и еще один серьезно пострадал. Страшная авария произошла после 21 часа в районе железнодорожного вокзала. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара.

Как уточнили очевидцы, на пересечении улиц Морозова и Коммунистическая легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП.

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Точные причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. На месте работают правоохранители.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, Сыктывкар, коми, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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