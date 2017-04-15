Молодые ученые Сыктывкара знают, куда движется человечество

Почему мы здесь? Чем может удивить нас земной микромир? Почему мы не замечаем эволюцию? На эти и многие другие вопросы попытались ответить участники лектория "Теория струн", ставшего необычной площадкой для любителей неординарного времяпровождения.

15 апреля в Центре культурных инициатив "Югор" встретились ученые и музыканты, глобальные научные теории и мелодии космоса. В этом году лекторий объединила тема "Мы не одни во Вселенной".

С первых шагов гости погружались в завораживающую атмосферу субботнего вечера, которую помогли создать дизайнеры Колледжа искусств.

До начала лекций можно было выпить ароматного кофе или соков из химических колб.

Угоститься шоколадом у Дарта Вейдера, ответив на несложный научный вопрос.

Разглядеть под микроскопом микромир.

Порисовать, как взрослым, так и детям.

Послушать "музыку космоса".

В "Югоре" выступили три лектора: геолог Евгений Пономаренко, биолог Елена Кочанова и эволюционный биолог Анна Патова. В конце каждой лекции гости задавали ученому вопросы. Автор самого оригинального получал подарок.

Евгений Пономаренко порассуждал на философский вопрос "Почему мы здесь?" с точки зрения геолога, представив, каким был наш дом миллионы лет назад и к чему мы идем.

Гости лектория узнали, сколько раз и когда "раскалывались" и вновь соединялись континенты, кто двигал материки, кто "мы" с точки зрения разных ученых. Для философа - бренная оболочка, для физика - кучка атомов, для химика - воздушная аномалия.

Динозавры вымерли, землю "захватило" человечество. Куда оно движется - никто не даст стопроцентный ответ. Главное - чтобы геологам будущего не было стыдно за те следы, которые оставит после себя наша цивилизация, заключил Евгений Пономаренко.

"Когда вымрет наша цивилизация?" - этот вопрос больше всего понравился геологу.

Биолог Елена Кочанова рассказала о настоящей перевернутой Вселенной ниже уровня моря — самых удивительных и на первый взгляд инопланетных формах жизни в океане.

Рыба-капля стала интернет-символом безысходности. Морской огурец выплевывает свои токсичные внутренние органы (которые вырастают снова), чтобы напугать противника, сколько гидру не дели на части - она вновь восстановится.

Морские ангелы питаются морскими чертиками.

Рак-богомол обладает самым совершенным зрением на планете. Если у собаки в глазу - две колбочки, различающие цвета, у человека - три, у бабочки - четыре, то у этого существа их 16. "Наверно, поэтому он и выглядит именно так", - посмеялась ученая.

Океан изучен всего лишь на 5%, однако неизученного наверху - так же много, поэтому каждому из нас не стоит забывать о своем "внутреннем исследователе", подытожила Елена Кочанова.

Вопрос, понравившийся биологу, - "Кого бы из этих существ ты выбрала, чтобы оно тебя укусило и передало таким образом свои суперспособности".

Анна Патова ответила на самые популярные вопросы, которые задают эволюционному биологу: все ли мы обезьяны, почему мы сейчас не видим эволюцию и действительно ли человек превосходит все другие виды.

Космос - пуст и одинок, хотя, возможно, и хорошо, что о нас не знают другие цивилизации. "Человек может оказаться не только умным, но и вкусным и питательным".

До ближайших планет, схожих с Землей, 600 тысяч человеческих лет.

Эволюция - принятый факт в научном обществе, хотя около 40% жителей планеты до сих пор считают, что ее не было, объясняя происхождение Вселенной и Человека божественными теориями.

Эволюция - не линейна, скорее, она представляет собой сложное "дерево". Между тем, она очень медленно, но все-таки происходит и сейчас.

Идеален ли человек? Нет, ответила эволюционный биолог. Все существа на нашей планете совершенны, потому что еще живы и развиваются на ней.

Наиболее интересным Анна Патова выбрала вопрос "Сколько раз нужно произнести "пра", чтобы дойти от человека к обезьяне".

"Теория струн" завершилась необычным музыкальным оформлением: космические звуки ханга и электрогитары сыктывкарцам подарили гости из Ухты Ксения Злотникова и Олег Гурьев, участники арт-группы "Стратосфера".

Интервью с организатором предстоящего лектория, а также ставшего популярным "Научного слэма" Зоей Каниной.