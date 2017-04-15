Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн поздравляет православных с наступающей Пасхой

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, братья и сестры!

Христос Воскресе!

Вновь после благодатных дней Святого Великого Поста мы имеем счастье поздравить друг друга с великим и радостным праздником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения! На языке церковных песнопений праздник Светлого Христова Воскресения именуется праздником всех праздников и торжеством всех торжеств. Светлое Христово Воскресение есть торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас.

Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус Христос, воплотившись на земле, восприняв на Себя наше человеческое естество, преподал человеческому роду истинное учение о всем существующем. И о Боге, о делах Его; о человеке и о мире, о назначении и будущей судьбе их. Мы видим, что преподанное нам Господом нашим Иисусом Христом истинное учение о всем существующем является Божественным учением, истинным откровением Бога - оно имеет на себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, по своему содержанию и достоинству оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается в корне от учения мудрецов мира сего. В нем нет чужеродной примеси к истине, лжи и заблуждения, которые мы замечаем в произведениях людей, всегда запечатленных ограниченностью человеческого ума.

Да, в учении Христовом встречаются такие тайны, которые приводят в недоумение и сомнение некоторых людей, которые мыслят по человечески, то есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство им дать не может, для их удостоверения требуются также сильные внешние свидетельства Его Божества и Божественности Его учения. Такими внешними свидетельствами являются прежде всего чудеса, которые Спаситель совершает во время проповеди Евангелия. Возвещая людям о Своем Божестве, возвещая им жизнь вечную, Господь в то же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим, исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых, насыщал пять тысяч человек, воскрешал мертвецов и уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне удостоверяют ту истину, что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное Им учение является учением Божественным. И эти свидетельства были бы вполне достаточны многим, неоспоримы, если бы не одно событие в жизни Богочеловека, которое на время поколебало в них эту истину.

Событие это — смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на нее ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения — ради нашего спасения, Господь идет на крестный подвиг, но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода и видят в Том, Кого почитали за Великого Чудо-творца и Бога, видят в Нем только бессилие, повод к злобным насмешкам. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых, то что бы мы могли сказать этой злобе? Апостол Павел говорит: если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Наша вера стоит в теснейшей связи с Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вера наша стоит, если Христос воскрес. Она падает, если Христос не воскрес. Так велико значение Воскресения Христова для нашей веры! Христос воскрес из мертвых. И воскрес Своею собственной силою. Этим Он показал, что Он — истинный Бог, потому что власть над смертью и жизнью имеет только один Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил Себя Владыкою над жизнью и смертью. А раз Господь наш Иисус Христос — истинный Бог, то и преподанное Им учение является учением Божественным. И вера наша в Него спасительна, а недоверие, которое врагами Христовыми было явлено, — ложно. Истинны и чудеса Христовы. Именно Воскресение Христово воскресило и эту веру, эту силу чудес Христовых, опять придало им значение, и люди поняли, что Господь Иисус Христос только ради спасения нашего принял страдания и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как всемогущий Бог, и избежать этой смерти, этих страданий, и сойти со Креста, и уничтожить Своих врагов. Но Он не хотел миновать той чаши страдания, которая Ему была предуготована Отцом Небесным. Таким образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей христианской веры.

Оно есть и утверждение христианской надежды. Благою надеждою каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что после временных земных страданий, скорбей, лишений, несчастий, после телесной смерти в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему человеку мужественно и терпеливо переносить все его скорби и, не падая под их бременем, мужественно нести возложенный на каждого из нас промыслом Божиим крест.

И в Ветхом и в Новом Заветах имеется много указаний на то, что кроме временной жизни есть вечная жизнь, что наступит всеобщее воскресение. Так, об этом говорили древние пророки: оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль своим пророческим оком зрел величайшее чудо, когда по повелению Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрывались жилами, плотью, кровью и затем в них вошел дух, они встали на ноги — величайшее множество людей (Ср.: Иез. 37, 1-10). В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5, 28-29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.

Но для того, чтобы эту надежду сохранять, требуется сильная вера в слово Божие, потому что мы постоянно видим перед собою смерть, когда тело разрушается, но не видим никого воскресающим. Хотя мы имеем и примеры воскрешения мертвых — пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики Его, наш преподобный Сергий Радонежский, но эти воскрешения не являются тем всеобщим воскресением, которое будет в конце мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали в том же бренном виде, в котором и мы живем. И они потом снова умирали. А при всеобщем воскресении люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое полностью утверждает в надежде на всеобщее и наше собственное воскресение, и на вечную блаженную жизнь, — это воскресение из мертвых Самого Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поправ смерть, и смерть уже не имеет над Ним власти. Христос не умирает. Христос воскрес как первенец из умерших. И придет время, когда все, веровавшие во Христа, так же воскреснут, но воскреснут уже в новом, прославленном теле, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус Христос. Стало быть, воскресение Христово есть и утверждение, и торжество нашей христианской надежды.

Наконец, вера в воскресение Христово является и величайшим утверждением христианской любви. Любовь, в особенности истинно христианская, требует от верующего человека больших жертв, большого самоотречения; подчас — вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога — значит всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это требует самоотречения и самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью ради славы имени Божиего, ради святой веры, ради Закона Божиего. Любовь к ближним требует неустанных трудов, попечения о их вечном душевном спасении и о благополучии, о их телесной жизни, требует также и готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага ближнего. Таковы жертвы, которых требует любовь. Но как решиться на эти жертвы, когда наша самолюбивая природа ищет всегда пользы, выгоды только для себя? Когда наше самолюбие внушает нам, что мы должны жить только для своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной пользы? Не лучше ли, действительно, жить в свое удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). И примером тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее приносит себя в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью. Для Него пищею было творить волю Отца Небесного. И по любви к Отцу Небесному, из послушания Ему Господь воспринял на Себя величайший подвиг — искупление, спасение грешного человеческого рода. И по любви к Нему Господь положил душу Свою за ближнего.

Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него, ради его спасения пошел на все страдания и на смерть позорную. И каков же результат этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны. Прежде всего, Господь после страданий и смерти воскрес — также для людей. Воскрес в новом, прославленном теле и получил от Бога Отца власть на Небе и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел одесную Отца. Господь искупил человечество от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободной вход в Царствие Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды страданий, крестной смерти и Воскресения Христовых поистине бесценны. Спаситель и Своим страданием прославил Отца Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное — Церковь Христову. И многие верующие по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его любовь, возжгли в своем сердце пламя любви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему.

В этом году мы особо молитвенно вспоминаем многих христиан России, претерпевших гонения, уничижения и даже мученическую смерть за исповедание Христовой веры в течение столетия от 1917 года. В пределах Воркутинской епархии вновь и вновь мы открываем имена пострадавших здесь за Христа и просиявших новомучеников и исповедников Церкви Русской: преподобномученик Ардалион в Адаке, священномученики Владимир и Николай в Воркутлаге и Кожве. Их жизнь, подвиги и смерть являются самым ярким, самым близким для нас примером жизнеутверждающего следования путем Христовой любви к Церкви, к своему Отечеству и ближним. Торжество победы над смертью их любви основано было на торжестве их веры и христианской надежды. И эта любовь несет нам радость, как принесла радость всему миру. Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть и утверждение нашей христианской любви.

Сей день — день Воскресения Христова — да будет для нас днем радости. И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей христианской веры, будем любить нашу святую веру, дорожить ею и стараться свою жизнь управлять по этой вере. И помня то, что Воскресение Христово есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби, лишения будем с радостью переносить в чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что Воскресение Христово есть торжество и нашей, христианской любви, облечемся в добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем любить друг друга. Этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на землю. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою, — говорит Сам Господь в Евангелии Своем (Ин. 13, 35). Пусть этот светлый праздник, светлое Воскресение, всегда будет для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной жизни в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный глас Спасителя нашего: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25, 34). Аминь.

Христос Воскресе!

Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн