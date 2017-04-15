Архиепископа Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим поздравляет жителей Коми с наступающей Пасхой

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем Господе досточтимые пастыри, диаконский чин, честные иноки и инокини, благочестивые миряне - возлюбленные чада Сыктывкарской епархии, все жители нашего Коми-Зырянского края!

По прошествии дней Великого поста, как весны для души, исполнивши нас благодати Святого Духа, Господь сподобляет увидеть Воскресшего Богочеловека, Своею смертию победившего смерть, дает радость обновления через Его Пречистые Плоть и Кровь, возможность совоскрешения Тому, Который ради каждого из нас Сам в Себе, как новый Адам, во всей полноте явил земле и небесам первозданную красоту любимого Творения Божьего.

Пасха Господня - это всерадостный день, "праздников праздник и торжество торжеств", ибо ныне мы предвосхищаем радость нашего возрождения в вечной жизни и таинственного неразрывного соединения со Христом, нашего достижения вожделенной цели - совоскрешения Христу и наследования Царствия Его в век века. Это главное предназначение человека особенно ощущается нами в светозарный день Воскресения Христова. Душа радуется великим ликованием, слушая в православных храмах песнопения, воздающие хвалу Христу Жизнодавцу, ведь это сама любовь Воскресшего Христа дарует людям радость встречи с Ним.

Радость Пасхи - это и прощение Воскресением наших грехов, и всемилостивый призыв Господа к Себе. Все умершие с искренней верой во Христа и стяжавшие Вечную Радость наслаждаются ныне Божественным Светом и празднуют с нами Воскресение Христово. Это великое утешение для продолжающих земной путь, ибо Воскресением Христовым стираются горькие следы кажущихся невосполнимых потерь наших близких. Ибо теперь мы знаем, что они уснули, чтобы воскреснуть, уснули, чтобы проснувшись воспеть Божественную песнь "Аллилуйя".

Непреходящая Пасхальная радость проникает в самую глубину христианских душ, укрепляет веру, как когда-то она вдохновила и апостолов, еще не окрепших в своем уповании, но потом пронесших весть о Воскресшем Спасителе по всей земле, даже до своей мученической кончины. И уже никто у нас не сможет отнять этой радости, если только мы сами не осуетимся и не утратим память о Нем. Надо быть нам смиренномудрыми и крепкими в вере, чтобы следовать спасительным апостольским путем, и тогда наша душа станет "любомудрая, неусыпная и во всех отношениях бузукоризненная" ( И. Златоуст).

Возлюбленные о Воскресшем Христе! Проникнемся в эти светлые Пасхальные дни особым состраданием к немощным и страждущим, инвалидам и сиротам, в темнице сидящим и в больнице лежащим, проявим заботу о них с любовью по Завету Спасителя нашего, и поэтому "каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог (2 Кор. 9, 7). А "кто не умеет быть милосердным, тот перестает быть и человеком, и чему удивляешься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества, оно есть признак Божества", — говорит св. Иоанн Златоуст.

Радуясь о Воскресшем Христе, будем вместе бороться со злом и тщетными попытками насаждения суррогатной культуры, чуждого духа ненависти, культа насилия и разврата, удовольствия и денег, пошлости и вседозволенности, разрушения традиций брака и семьи, помня всегда, что человечеством правит не гордыня и вражда, а правда и любовь. Ничто не сможет разлучить нас от Любви Божией. Ни поношения в СМИ, ни ложь всемирной паутины Интернета, ни предательство, ни "оборотни" в лице лжехристиан… Ибо учит нас Христос достигать самой совершенной любви: "Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым." (Лк. 6, 35). Все земные искушения пройдут как мимолетный сон и забудутся в Жизни Вечной.

Дорогие мои! Как радуется мое сердце, видя храмы, полные ликующих и счастливых христиан, приходящих в разум истины. И вы, уже воцерковленные, с кротостью и благоговением возвестите всем новоначальным христианам о своем уповании в православной вере, дабы и они впредь прославляли Бога радостным прихождением в храм и на малую Пасху, в каждый воскресный день текущего года. Пусть познают они духовное сокровище – нашу Святую Православную веру, в которой нет лжи и поклонения земному тщеславию, а есть следование отцам и дедам нашим, сохранение нашей культуры и наших традиций, возрастание искренней нелицемерной радости, умножение любви, мира, добра, и спасение нашей вечной души!

Дорогие братья и сестры, поклонимся Ему, Господу жизни и смерти, Господу Воскресшему и Воскресителю всяческой твари, Который есть Хлеб жизни сошедший с небес и отдаваемый за жизнь мира (Инн 6,48–51)! "Да прославится Имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа" (2 Фес. 1, 12). Воспоем же все, едиными устами и единым сердцем, радостную Пасхальную песнь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

Возлюбленные пастыри, иноки и инокини, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с праздником Пасхи! Да исполнятся сердца наши в "сей день, егоже сотвори Господь" радостью о Воскресшем Спасителе нашем Иисусе Христе! И да звучит среди нас светлое Пасхальное приветствие -

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Питирим,

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

Пасха 2017 года

г. Сыктывкар

*** Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,

земля́ же да ра́дуется, да пра́зднует же мир,

ви́димый же весь и неви́димый,

Христо́с бо воста́, весе́лие ве́чное.

( из канона Пасхи)