Ухта выйдет на Маёвку

16 апреля 2017 года, 10:40 | Ухта

Майские праздники ухтинцы планируют отметить чередой субботников.

В этом году акция "Маёвка" пройдет в Ухте уже четвертый раз и в новом формате.

Организаторы экологической акции призывают ухтинцев выйти на субботники в свои дворы. Это будет хорошая возможность не только сделать свой двор чище, но и ближе познакомиться с соседями.

Впервые Маёвку в Ухте в 2013 году провели Общественная организация "Любимый город" и ухтинская программа "День" и с тех пор это стало доброй традицией. К масштабному субботнику присоединялись предприятия и организации, на уборку выходили школьники целыми классами. Самое главное, что на эту экологическую акцию ухтинцы всегда приходили с детьми.

"Ребенок, который участвует в субботниках никогда не будет мусорить", - считает главный редактор программы "День" Наталия Крутских.

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Как отмечают организаторы фиксированной даты не будет. Выйти на уборку можно будет со 2 по 7 мая.

Участникам субботника предлагают выкладывать фотографии в социальных сетях с хештегами #маевкаУхта #убираюсвойдвор #люблюУхту и 8 мая журналисты выберут победителей, которым вручат призы.

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Комиинформ
  Ключевые слова: субботник
  Рубрика: Общество
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