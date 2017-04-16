Ухта выйдет на Маёвку

Майские праздники ухтинцы планируют отметить чередой субботников.

В этом году акция "Маёвка" пройдет в Ухте уже четвертый раз и в новом формате.

Организаторы экологической акции призывают ухтинцев выйти на субботники в свои дворы. Это будет хорошая возможность не только сделать свой двор чище, но и ближе познакомиться с соседями.

Впервые Маёвку в Ухте в 2013 году провели Общественная организация "Любимый город" и ухтинская программа "День" и с тех пор это стало доброй традицией. К масштабному субботнику присоединялись предприятия и организации, на уборку выходили школьники целыми классами. Самое главное, что на эту экологическую акцию ухтинцы всегда приходили с детьми.

"Ребенок, который участвует в субботниках никогда не будет мусорить", - считает главный редактор программы "День" Наталия Крутских.

Как отмечают организаторы фиксированной даты не будет. Выйти на уборку можно будет со 2 по 7 мая.

Участникам субботника предлагают выкладывать фотографии в социальных сетях с хештегами #маевкаУхта #убираюсвойдвор #люблюУхту и 8 мая журналисты выберут победителей, которым вручат призы.