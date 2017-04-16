Застройщику "Серегово" выставлены претензии на 180 млн рублей

16 апреля 2017 года, 9:30 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минстрой Коми рассчитывает в рамках процесса в Арбитражном суде республики истребовать более 180 миллионов рублей с прежнего застройщика санаторного комплекса "Серегово" в одноименном селе Княжпогостского района.

Текущую ситуацию на объекте-долгострое доложил на коллегии Минстроя Коми Вячеслав Литвинов, возглавляющий ГКУ РК "Служба единого заказчика РК" (учреждение, подведомственное Минстрою, прежнее название – Инвестстройцентр).

По его словам, Служба в первом полугодии 2016-го вынужденно расторгла госконтракт на строительно-монтажные работы в связи с ненадлежащим выполнением условий генподрядчиком – ЗАО "КомиЖилСтрой". Дальнейшие строительно-монтажные работы Служба сочла не целесообразными.

"С 2011 года работы на объекте велись по проектной документации, не получившей положительного заключения госэкспертизы. Проектная организация уклонялась от устранения замечаний. В этом году получено отрицательное заключение, в связи с чем инициирована претензионная работа", - доложил Вячеслав Литвинов.

После проведения по поручению главы Коми Сергея Гапликова анализа по всем ранее заключенным контрактам, компании выставлены финансовые требования, включая пени и штрафы, более чем на 180 миллионов рублей. Судебный процесс в Арбитражном суде республики в настоящее время продолжается.

"Параллельно силами учреждения обеспечивается сохранность объектов санаторного комплекса", - добавил выступавший.

По его информации, в структуре объектов незавершенного строительства на балансе "Службы единого заказчика" санаторный комплекс "Серегово" занимает ключевое место (88 процентов от общего объема "незавершенки").

Как ранее сообщал "Комиинформ", компания "КомиЖилСтрой" находится в процедуре банкротства.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Экономика
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