Сколько заработали депутаты Госсовета Коми в 2016 году

15 апреля 2017 года, 17:51 |
Фото Антона Пархачева

Депутаты Госсовета Коми обнародовали сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Согласно декларациям, самым богатым депутатом по итогам прошлого года стал генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид с доходом 88 млн руб. На втором месте - ухтинец Игорь Завальнев, задекларировавший 46 млн руб. На третьем - генеральный директор ООО "Сосногорская швейная фабрика" Дмитрий Кологривый с доходом 45 млн руб.

Депутат Сергей Артеев заработал за год 646 тыс. рублей. Его супруга задекларировала доход в сумме 15 млн. 505 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-15.53.33.png

Годовой доход Альмира Бадыкова (Единая Россия) составил 2 млн. 818 тыс.руб., супруги – 80 тыс.рублей.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-15.55.23.png
Snimok-ekrana-2017-04-15-v-15.55.41.png

Надежда Бажукова (Единая Россия) задекларировала 787 тыс. рублей.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-15.58.31.png

Годовой заработок Михаила Брагина (ЛДПР) составил – 4 млн. 430 тыс. руб., его супруги - 202 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.01.19.png

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.01.33.png

Леонид Вокуев (Единая Россия) заработал за минувший год 1 млн. 451 тыс. руб., его супруга – 294 рублей.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.03.49.png

Депутат от "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский - 31 млн. 006 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.06.21.png

Годовой заработок Геннадия Горбачева (Единая Россия) – составил 2 млн. 148 тыс. руб., его супруги – 72 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.08.31.png

Доход председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой (Единая Россия) - 3 млн. 693 тыс. руб. Ее супруг задеркларировал 240 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.10.46.png

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.11.00.png

Депутат Владимир Жариков (Единая Россия) заработал за год 784 тыс. руб., его супруга – 43 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.13.05.png

Василий Жердицкий (Единая Россия) получил за год 3 млн.150 тыс.руб., его супруга – 269 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.15.20.png

Доход Валентины Жиделевой (Единая Россия) составил 3 млн 555 тыс.руб., ее супруга - 714 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.18.39.png

Игорь Завальнев (Единая Россия) задекларировал 46 млн. 860 тыс. руб., его супруга – 4 млн. 598 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.21.35.pngSnimok-ekrana-2017-04-15-v-16.21.50.pngSnimok-ekrana-2017-04-15-v-16.22.04.pngSnimok-ekrana-2017-04-15-v-16.22.19.png

Марина Истиховская (Единая Россия) заработала 3 млн. 107 тыс. руб., ее супруг – 1 млн.175 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.25.16.png

Доход Андрея Климушева (Единая Россия) составил 703 тыс. руб., его супруги - 382 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.27.24.png

Доход депутата Госсовета Коми, генерального директора ООО "Сосногорская швейная фабрика" Дмитрия Кологривого в 2016 году составил – 45 млн.517 тыс.руб., его супруги – 660 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.41.33.png



Владимир Косов заработал в прошлом году 3 млн. 004 руб., его супруга – 335 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.43.26.png

Депутат Госсовета, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид задекларировал доход в сумме 88 млн.200 тыс.руб., супруга 27 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.45.14.png

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко – 11 млн.751 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.48.20.png

У Олега Михайлова годовой заработок составил 1 млн. 396 тыс. руб., его супруги – 615 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.51.31.png

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова получила в прошлом году 2 млн.713 тыс. руб., супруг – 250 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.52.32.png

Наталья Паншина заработала 4 млн.043 тыс.руб., ее супруг – 995 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.55.07.png

Доход Виктора Поляхова составил 3 млн. 282 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-16.58.33.png

Елена Прокопчик обнародовала доход в сумме 1 млн. 369 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.04.24.png

Доход Екатерины Руденко составил 597 тыс. руб., ее супруга – 238 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.06.44.png

Татьяна Саладина получила за год 1 млн. 818 тыс. руб., ее супруг – 227 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.07.48(1).png

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.07.58(1).png

Василий Смалий заработал за минувший год 2 млн. 676 тыс. руб., его супруга – 261 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.11.25.png

Доход Игоря Терентьева 2 млн. 331 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.13.14.png


Валентина Терехова заработала 765 тыс.руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.14.55.png

Доход Степана Чуракова - 3 млн. 605 тыс. руб., его супруги – 3 млн.150 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.17.02.png

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.17.11.png

Доход депутата Игоря Шиманского составил 23 млн. 675 тыс.руб., его супруги – 237 тыс. руб.

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.22.50.png

Snimok-ekrana-2017-04-15-v-17.23.03.png

Ольга Белова
  Ключевые слова: госсовет коми
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:58 15.04.2017
С апреля для переселенцев из аварийного жилья придется покупать только готовые квартиры
11:03 15.04.2017
Замечания к домам для переселенцев в Коми должны быть устранены за лето
21:02 14.04.2017
Самым богатым депутатом в Госдуме от Коми вновь стала Ольга Епифанова


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus