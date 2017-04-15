Сколько заработали депутаты Госсовета Коми в 2016 году

Депутаты Госсовета Коми обнародовали сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Согласно декларациям, самым богатым депутатом по итогам прошлого года стал генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид с доходом 88 млн руб. На втором месте - ухтинец Игорь Завальнев, задекларировавший 46 млн руб. На третьем - генеральный директор ООО "Сосногорская швейная фабрика" Дмитрий Кологривый с доходом 45 млн руб.

Депутат Сергей Артеев заработал за год 646 тыс. рублей. Его супруга задекларировала доход в сумме 15 млн. 505 тыс. руб.





Годовой доход Альмира Бадыкова (Единая Россия) составил 2 млн. 818 тыс.руб., супруги – 80 тыс.рублей.







Надежда Бажукова (Единая Россия) задекларировала 787 тыс. рублей.







Годовой заработок Михаила Брагина (ЛДПР) составил – 4 млн. 430 тыс. руб., его супруги - 202 тыс. руб.





Леонид Вокуев (Единая Россия) заработал за минувший год 1 млн. 451 тыс. руб., его супруга – 294 рублей.





Депутат от "Единой России", генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский - 31 млн. 006 тыс. руб.





Годовой заработок Геннадия Горбачева (Единая Россия) – составил 2 млн. 148 тыс. руб., его супруги – 72 тыс.руб.





Доход председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой (Единая Россия) - 3 млн. 693 тыс. руб. Ее супруг задеркларировал 240 тыс. руб.





Депутат Владимир Жариков (Единая Россия) заработал за год 784 тыс. руб., его супруга – 43 тыс. руб.





Василий Жердицкий (Единая Россия) получил за год 3 млн.150 тыс.руб., его супруга – 269 тыс. руб.





Доход Валентины Жиделевой (Единая Россия) составил 3 млн 555 тыс.руб., ее супруга - 714 тыс. руб.





Игорь Завальнев (Единая Россия) задекларировал 46 млн. 860 тыс. руб., его супруга – 4 млн. 598 тыс. руб.





Марина Истиховская (Единая Россия) заработала 3 млн. 107 тыс. руб., ее супруг – 1 млн.175 тыс. руб.





Доход Андрея Климушева (Единая Россия) составил 703 тыс. руб., его супруги - 382 тыс.руб.





Доход депутата Госсовета Коми, генерального директора ООО "Сосногорская швейная фабрика" Дмитрия Кологривого в 2016 году составил – 45 млн.517 тыс.руб., его супруги – 660 тыс. руб.





Владимир Косов заработал в прошлом году 3 млн. 004 руб., его супруга – 335 тыс.руб.





Депутат Госсовета, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид задекларировал доход в сумме 88 млн.200 тыс.руб., супруга 27 тыс. руб.





Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Александр Макаренко – 11 млн.751 тыс. руб.





У Олега Михайлова годовой заработок составил 1 млн. 396 тыс. руб., его супруги – 615 тыс. руб.





Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова получила в прошлом году 2 млн.713 тыс. руб., супруг – 250 тыс. руб.





Наталья Паншина заработала 4 млн.043 тыс.руб., ее супруг – 995 тыс. руб.





Доход Виктора Поляхова составил 3 млн. 282 тыс.руб.





Елена Прокопчик обнародовала доход в сумме 1 млн. 369 тыс. руб.





Доход Екатерины Руденко составил 597 тыс. руб., ее супруга – 238 тыс. руб.





Татьяна Саладина получила за год 1 млн. 818 тыс. руб., ее супруг – 227 тыс.руб.





Василий Смалий заработал за минувший год 2 млн. 676 тыс. руб., его супруга – 261 тыс.руб.





Доход Игоря Терентьева 2 млн. 331 тыс.руб.



Валентина Терехова заработала 765 тыс.руб.





Доход Степана Чуракова - 3 млн. 605 тыс. руб., его супруги – 3 млн.150 тыс. руб.





Доход депутата Игоря Шиманского составил 23 млн. 675 тыс.руб., его супруги – 237 тыс. руб.