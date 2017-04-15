Верка Сердючка и Джокер закрыли лыжный сезон в Коми

Лыжники со всей Коми в карнавальных костюмах устроили "аквапарк" на закрытии сезона: под проливным дождем, без одежды, они приняли участие в "Альпийской гонке".

Напомним, традиционное увеселительное шоу под руководством участника олимпийских игр Владимира Леготина проходит в Сыктывкаре уже 17 год.

Организаторы и сами лыжники отметили отличное состояние лыжни несмотря на погоду. И хотя сезон закрыт, на базе за железнодорожным вокзалом еще долго можно будет кататься, так как в Сыктывкаре ожидаются минусовые температуры.

Первыми 15 апреля в 11.00 на старт вышли женщины. Больше 30-ти представительниц прекрасного пола преобразились в ведьму, Верку Сердючку, балерину, Чунга-Чангу, Снегурочку, амазонку. В купальниках и бикини в этом году участниц не было - не хватало солнца.

Участница, которая стартовала первой, рассказала, что она проехалась по трассе на другом виде лыж, потом "переоделась": "В целом трасса хорошая, сделан дренаж, снег чистый. Но после женщин побегут мужчины, и им будет труднее. Им достанется каша".

В женском забеге победила Анастасия Нутрихина, которая, начинала гонку среди первых – спортсмены выстраивались по возрасту и с временным гандикапом. Второй на финиш пришла Ольга Царева, которая совсем недавно выиграла золото на Чемпионате России. Третьей у женщин стала Инна Костюченко. Всего же дистанцию преодолели 35 представительниц прекрасного пола.

Как отметил организатор гонки Владимир Леготин, все боялись, что проливной дождь напугает участников и зрителей. Тем не менее люди пришли с улыбками, лыжники счастливы, а костюмы участников отличаются особой зрелищностью. "Все, кто пришел, получили огромную порцию удовольствия", - заключил В.Леготин.

Главный судья соревнований отметил, что мужчины в этом году разоделись не хуже дам. Больше 80 представителей сильного пола вышли на лыжню. Среди них можно было увидеть пупса, Деда Мороза, внучку, маленькую лошадку, Джокера и убийцу из фильма "Крик". Победу одержал опытнейший лыжник, многократный победитель Кубка мира среди мастеров Игорь Кузнецов. Серебро - у Геннадия Боброва, третьим стал Алексей Уляшов.