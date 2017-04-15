Верка Сердючка и Джокер закрыли лыжный сезон в Коми

15 апреля 2017 года, 18:25 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Лыжники со всей Коми в карнавальных костюмах устроили "аквапарк" на закрытии сезона: под проливным дождем, без одежды, они приняли участие в "Альпийской гонке".

Напомним, традиционное увеселительное шоу под руководством участника олимпийских игр Владимира Леготина проходит в Сыктывкаре уже 17 год.
Организаторы и сами лыжники отметили отличное состояние лыжни несмотря на погоду. И хотя сезон закрыт, на базе за железнодорожным вокзалом еще долго можно будет кататься, так как в Сыктывкаре ожидаются минусовые температуры.

Первыми 15 апреля в 11.00 на старт вышли женщины. Больше 30-ти представительниц прекрасного пола преобразились в ведьму, Верку Сердючку, балерину, Чунга-Чангу, Снегурочку, амазонку. В купальниках и бикини в этом году участниц не было - не хватало солнца.

ki1.jpg

ki2.jpg

ki3.jpg

ki4.jpg

ki5.jpg

ki6.jpg

ki7.jpg

Участница, которая стартовала первой, рассказала, что она проехалась по трассе на другом виде лыж, потом "переоделась": "В целом трасса хорошая, сделан дренаж, снег чистый. Но после женщин побегут мужчины, и им будет труднее. Им достанется каша".

В женском забеге победила Анастасия Нутрихина, которая, начинала гонку среди первых – спортсмены выстраивались по возрасту и с временным гандикапом. Второй на финиш пришла Ольга Царева, которая совсем недавно выиграла золото на Чемпионате России. Третьей у женщин стала Инна Костюченко. Всего же дистанцию преодолели 35 представительниц прекрасного пола.

Как отметил организатор гонки Владимир Леготин, все боялись, что проливной дождь напугает участников и зрителей. Тем не менее люди пришли с улыбками, лыжники счастливы, а костюмы участников отличаются особой зрелищностью. "Все, кто пришел, получили огромную порцию удовольствия", - заключил В.Леготин.

ki8.jpg

ki9.jpg

ki10.jpg

ki11.jpg

ki12.jpg

ki13.jpg

ki14.jpg

ki15.jpg

ki16.jpg

ki18.jpg

ki19.jpg

Главный судья соревнований отметил, что мужчины в этом году разоделись не хуже дам. Больше 80 представителей сильного пола вышли на лыжню. Среди них можно было увидеть пупса, Деда Мороза, внучку, маленькую лошадку, Джокера и убийцу из фильма "Крик". Победу одержал опытнейший лыжник, многократный победитель Кубка мира среди мастеров Игорь Кузнецов. Серебро - у Геннадия Боброва, третьим стал Алексей Уляшов.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: сезон, лыжи, леготин, костюмы, закрытие, гонка, Альпийская
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:09 14.04.2017
Республиканская станция переливания крови готова к чрезвычайным ситуациям
17:29 14.04.2017
Доноры в Коми - интеллигентные здоровые люди
16:38 14.04.2017
Специалисты Республиканской станции переливания призывают не доверять сообщениям в социальных сетях


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus