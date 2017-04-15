С апреля для переселенцев из аварийного жилья придется покупать только готовые квартиры

Руководство Минстроя Коми рекомендует органам местного самоуправления, не успевшим до первого апреля законтрактовать жилые помещения в рамках программы переселения из аварийного жилья, заключать договоры только на приобретение квартир, чтобы успеть выполнить целевые показатели до наступления осени, когда программа завершит свое действие.

Соответствующее решение оформлено Минстроем республики по итогам коллегии, на которой в числе прочих вопросов обсуждалась реализация программы переселения граждан из домов, признанных аварийными до первого января 2012 года.

"По жилым помещениям, не законтрактованным по состоянию на первое апреля текущего года, органам местного самоуправления рекомендуется заключать договоры только на приобретение жилых помещений. А именно – до первого мая по договорам долевого участия в строительстве со сроком сдачи домов не позднее июля. До 20 июля – на приобретение готовых квартир у застройщиков. До 25 июля – на вторичном рынке жилья", - указано в протоколе, утвержденном по итогам коллегии заместителем председателя правительства региона – руководителем Минстроя Константином Лазаревым.

Кроме того, руководителям администраций городов и районов, участвующих в финальных этапах программы, профильное министерство настоятельно советует приобретать квартиры в рамках договоров на долевое участие в строительстве и готовые квартиры у застройщиков – только в тех домах, проектно-сметная документация которых получила положительное заключение госэкспертизы.

Что же касается контрактов на строительство домов, их исполнение должно быть обеспечено муниципалитетами как заказчиками программы до первого августа.