В Сыктывкаре прошло заседание комиссии по переизданию республиканской Красной книги

Красная книга Республики Коми издается каждые 10 лет. Планируется, что работа над ее новой редакцией будет закончена до конца 2018 года, а в бумажном и электронном виде книгу издадут в 2019 г.

"Ведение Красной книги Республики Коми включает в себя не только ее издание, но также сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, предлагаемых к включению в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Необходимо провести исследование флоры и фауны республики. Какие-то виды могут быть исключены из перечня, если их популяции больше ничего не угрожает. И напротив, некоторые виды, ранее не входившие в перечень редких, сейчас испытывают антропогенную нагрузку и находятся в опасности, а значит, будут включены в следующую редакцию Красной книги. Это фундаментальная и чрезвычайно важная научная работа – от нее зависит будущее целых видов", – прокомментировал переиздание Красной книги Республики Коми первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Республики Коми Роман Полшведкин.

Одним из наиболее важных вопросов при формировании новой редакции республиканской Красной книги стало установление такс для исчисления размера взыскания за причиненный редким видам ущерб. По словам специалистов, на текущий размер штрафы слишком малы и не являются препятствием для браконьеров. Сейчас этот вопрос прорабатывается юристами.

Порядок ведения республиканской Красной книги утвержден приказом Минприроды Республики Коми и предполагает ее переиздание не менее чем раз в 10 лет, также как и Красной книги РФ. При Минпроме Республики Коми была создана Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира, ее председателем является Роман Полшведкин.

В состав комиссии вошли представители научного сообщества, органов исполнительной власти, контролирующих и общественных организаций. В ее задачи входит координация взаимодействия государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских и других организаций по вопросам ведения красной книги.

Перечень объектов растительного и животного мира новой Красной книги будет выставлен на сайте Министерства промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Республики Коми для публичного обсуждения и согласования с широкой общественностью, сообщает пресс-служба ведомства.