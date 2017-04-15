Жильцы разрушающегося дома по Печорской 52 боятся, что их переселят в маневренный фонд на долгие годы

Жильцы дома по Печорской, 52 в Сыктывкаре боятся, что их переселят в маневренный фонд на долгие годы. По словам собственников, от комнат в общежитии на Промышленной, 15 в местечке Човью, предлагаемых администрацией города, сегодня они отказались в устной форме.

Напомним, 15 апреля в 8 часов утра в Сыктывкаре обвалилась межкомнатная кирпичная перегородка в одной из квартир общежития, при обрушении никто не пострадал.

В администрации города сообщили, что конструкции деревянного дома по улице Печорской в Сыктывкаре не выдержали ливня, а также, что аварийные службы продолжают обследование дома.

Как рассказали "Комиинформу" проживающие здесь люди, деревянное здание с кирпичной отделкой построено в 1958 году и ранее являлось детским садом. Позже здание временно переделали под жилой дом для бывших работников этого же дошкольного учреждения.

Всего в доме 10 комнат, одна из которых - муниципальная, девять находятся в собственности.

"Нам абсолютно не подходит предложенное жилье. Это далеко, здесь живут старики, которые ходят в поликлинику рядом. У детей рядом детсады и школы", - пояснила сыктывкарка Наталья Артемова, у которой на Печорской проживает мать.

Пока на первом этаже дома планируют поставить временные подпорки.

"Чисто по-человечески сама управляющая компания, которая сегодня разгребала обвалившиеся кирпичи, заверила нас, что надежность такой конструкции будет очень относительной. Разрушений все больше, но съезжать отсюда никто не собирается, - добавила собеседница. - Дом, между тем, не признан ни ветхим, ни аварийным", - добавила женщина.

Вопрос находится на контроле администрации города.