Жители Орбиты сказали "нет" застройке на пересечении Тентюковской и Петрозаводской

15 апреля 2017 года, 15:15 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В субботний полдень жители Орбиты сказали "нет" застройке на пересечении Тентюковской и Петрозаводской. 15 апреля инициативная группа жильцов близлежащих домов, выступающая против строительства, собралась возле стройки.

Напомним, о том, что здесь согласовано обустройство гостевой автостоянки, стало известно недавно.

Кроме того, жители микрорайона узнали самостоятельно, что на "пятачке", где зимой обычно ставили елку и оборудовали каток, планируют построить многоэтажный жилой комплекс, о чем "Комиинформу" сообщил активист инициативной группы Станислав Штралер. Земля находится в аренде компании "Ассорти +".

Мэр Валерий Козлов чуть позже подтвердил информацию о том, что на месте оборудуют автостоянку, однако заверил, что возведение жилого комплекса пока никак не подтверждено, но в любом случае вопрос будет решаться законным путем.

Сегодня жители Орбиты в очередной раз высказались, что здесь нужна парковая зона.

"Нужна ли эта автостоянка людям? Недалеко есть свободное место, буквально через 40 метров, где можно обустроить эту автостоянку, - предложил активист С.Штралер. - Кроме того, в городе есть немало мест такой же площадью, которые можно передать тому же арендатору. Мы предлагаем администрации найти эти земли и передать ему, и пусть там строят, что хотят".

Помимо уже звучавшей информации, С.Штралер сообщил, что строительство жилого комплекса планируют также начать на территории бывшего кинотеатра "Луч" в той же Орбите. По его словам, данные уже размещены на сайте Кадастровой палаты региона.

На народном сходе присутствовал депутат горсовета Илья Богданов. Он заявил, что обсуждаемая территория находится в зоне застройки жилыми домами.

"Автостоянка - это, в любом случае, вспомогательный объект. По сути, арендатор по закону имеет право строить здесь жилое здание. Разрешение на строительство пока не выдано, однако, если земля будет в собственности, строительству не помешает уже ничего", - подчеркнул он.

Сегодня на встрече было собрано порядка 150-ти подписей против застройки.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: Сыктывкар, строительство, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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