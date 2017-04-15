В Загривочной старообрядцы строят молельный дом

15 апреля 2017 года, 14:55 | Усть-Цилемский

У старообрядцев деревни Загривочная Усть-Цилемского района вскоре появится свой молельный дом. Строительство началось еще осенью, и главным помощником сельчан выступило ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

На большое дело жителей Загривочной благословил настоятель старообрядческой общины села Усть-Цильма отец Алексей. Место для молельного дома выбрали не случайно. Неподалеку, на берегу реки, некогда было кладбище, а старообрядцы особенно чтут память усопших.

Пока верующим приходится собираться на молитву в доме одной из местных жительниц.

- Помещение не может вместить много народа. А в отдельный молельный дом удобно будет в любое время прийти. У нас много верующих, которым важно помянуть умерших родственников, - говорит жительница Загривочной Татьяна Торопова, руководящая работами по строительству.

Люди с нетерпением ждут, когда сойдет снег, чтобы возобновить стройку. Материалы приобрели на грантовые средства ежегодного Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Сруб уже готов, осталось только заказать материал для обшивки.

Строительство обещает стать истинно народным, ведь по древней традиции возводить молельный дом будут всем миром, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ
  Ключевые слова: старообрядцы
  Рубрика: Общество
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