Минстрой Коми проверит планы муниципалитетов по подготовке к зиме

Сегодня истек срок, до которого руководители органов местного самоуправления должны были представить в Минстрой Коми комплексные планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического комплексов к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов. На предстоящей неделе профильное ведомство проверит документы от администраций муниципалитетов.

В протокол по итогам прошедшей не неделе в Сыктывкаре коллегии Минстроя Коми в числе прочих рекомендаций в адрес руководителей городов и районов включен пункт о подготовке к следующему отопительному сезону. К 15 апреля они должны были разработать совместно с организациями коммунального комплекса планы, предусматривающие сроки и виды работ для проведения до конца весны и в течение лета.

Как заявил на коллегии заместитель председателя правительства – руководитель Минстроя Константин Лазарев, времени на раскачку нет: муниципалитетам уже сейчас необходимо начинать подготовку к будущей зиме. В протоколе по итогам коллегии указано, что местным властям предстоит сразу после отключения отопления (традиционно в мае) начать проведение испытаний теплосетей на прочность и плотность, а также обеспечить ремонты, режимные наладки и промывки теплосетей и внутренних систем отопления в жилфонде, учреждениях бюджетной сферы и на прочих объектах.

"Органам местного самоуправления рекомендуется выполнить плановые показатели по замене не менее 12 процентов ветхих тепловых и водопроводных сетей от их общего количества не позднее 1 октября. Подготовить резервные источники энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов – до 1 сентября. К этому же сроку – поставить топливо (мазут, нефть, уголь, дрова, щепу в зависимости от типа котельных) в объемах, составляющих нормативный запас, а в районах с ограниченными сроками доставки – сразу на весь будущий отопительный период", - указано в протоколе по итогам коллегии.

На случаи возможных аварийных ситуаций мэрам следует запастись в резервном формате материалами и оборудованием для их ликвидации, а к 1 ноября – завершить модернизацию и реконструкцию котельных и теплосетей для оптимизации оказания коммунальных услуг потребителям.

Также к этому времени предстоит закончить строительство новых и реконструкцию изношенных объектов водоснабжения и водоотведения в тех поселениях, где таковые намечены.

Кроме того, руководство Минстроя Коми внесло в протокол рекомендацию властям на местах уложиться во временные рамки получения паспортов готовности к работе в зимних условиях – до 15 сентября для потребителей теплоэнергии, до 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.