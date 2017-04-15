Замечания к домам для переселенцев в Коми должны быть устранены за лето

Застройщики многоквартирных домов в Коми по программе переселения из аварийного жилья до конца лета 2017 года должны устранить недостатки и дефекты, которые выявлены как самими новоселами, так и профильными органами, контролирующими качество новостроек. Крайние сроки руководителям муниципалитетов поставлены Минстроем Коми.

Как уже сообщал "Комиинформ", на неделе в Сыктывкаре на коллегии Минстроя республики подведены итоги исполнения программы переселения граждан из аварийного жилья за прошлый год и обозначены задачи на текущий. Он является финальным, поскольку программа завершит свое действие к сентябрю. До наступления осени необходимо расселить всех, кто проживает в жилфонде, признанном аварийным до начала 2012 года, а сами эти дома должны быть снесены.

Заместитель председателя правительства региона – руководитель Минстроя Константин Лазарев на коллегии напомнил участвовавшим в ней руководителям муниципальных образований (заказчики в рамках данной программы) о том, что отслеживать состояние новостроек следует и после их ввода в эксплуатацию. Помогает в этом Служба стройжилтехнадзора Коми, которой с 2015 года подконтрольны дома для переселенцев. Кроме того, для обеспечения качества к стройкам допускаются компании только при наличии положительного заключения госэкспертизы, а сами новостройки вводятся исключительно по решению комиссии с участием общественников и будущих жильцов.

В регионе второй год функционирует "Комиссия по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда". В ее состав включены представители Минстроя, Службы стройжилтехнадзора и управления Роспотребнадзора, а также центра "ЖКХ Контроль". Комиссия проводит выездные и комиссионные проверки по фактам, изложенным в обращениях.

"Практика показала, что основные нарушения – это отсутствие благоустройства придомовых территорий (при сдаче домов в эксплуатацию с октября по май), дефекты внутренних и наружных инженерных сетей, внутренней и наружной отделки домов. По результатам проверок при выявлении недоделок и строительных дефектов органы местного самоуправления составляют графики их устранения. Специалисты Службы проверяют дома на предмет устранения дефектов", - отметило руководство Минстроя.

В минувшем году в реестре обращений на сайте Фонда значились обращения по 52 домам в Коми. Три из них по обращениям граждан. Остальные – на основании информации самой Службы стройтехнадзора Коми, а также Департамента мониторинга Фонда ЖКХ и Минстроя РФ.

"На начало текущего года с реестра снято 34 дома. По 11 домам нарушения устранены, материалы направлены в Фонд для принятия решения об исключении домов из списка стоящих на контроле. Три дома с реестра сняты. По остальным семи устранить нарушения необходимо в летний период с июнь по август", - такие крайние сроки обозначены на коллегии министерства органам местного самоуправления.